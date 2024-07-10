رئيس اتحاد الغرف التجارية: تراجع أسعار السلع الأساسية بنسبة 50%

كشف أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم، لمتابعة أسعار السلع وضبط الأسواق المحلية.

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن هناك انخفاض بنحو 50% في أسعار بعض السلع الأساسية شائعة الاستخدام، مقارنة بالأسعار السائدة في شهري ديسمبر ويناير الماضيين.

وأوضح رئيس اتحاد الغرف التجارية، أنه يأتي على رأس قائمة السلع المنخفضة؛ الزيت والسكر، حيث جاءت قيمة الانخفاض فيهما بنحو يقترب من 50% بالفعل خلال الفترة الأخيرة.

وأشار الوكيل إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية مستمر في جهوده بالتواصل مع مختلف الشركات والمنتجين والموزعين، سعياً لتحقيق المزيد من الضبط في أسعار السلع.

وتابع رئيس اتحاد الغرف التجارية: الهدف في النهاية هو توفير حياة كريمة للمواطن المصري، وهو ما يتم العمل عليه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

