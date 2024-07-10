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الأربعاء 10 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

لبنان: الطيران الإسرائيلي يخرق جدار الصوت في أجواء منطقتي النبطية و"التفاح"

لبنان
لبنان
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أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بخرق الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، جدار الصوت وعلى دفعتين في أجواء منطقتي النبطية وإقليم التفاح بجنوب البلاد، وعلى مستوى منخفض، محدثا دويا قويا.

وأشارت الوكالة أيضا إلى أن الطيران الإسرائيلي شن غارة استهدفت منزلا في الساحة العامة لبلدة طيرحرفا، ثم أعقب الغارة استهداف المنطقة نفسها بصاروخين، مضيفة أنه على الفور تحركت سيارات الإسعاف بعد ورود أنباء عن اندلاع حريق داخل المنزل المستهدف.

و أعلن حزب الله، قصف مدفعية قوات الاحتلال الإسرائيلي في الزاعورة بالجولان السوري المحتل بعشرات صواريخ-الكاتيوشا.

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