رئيس إقليم القناة يوجه بتيسير الحصول على الخدمة الطبية لأهالى بورسعيد

تفقد الدكتور مصطفى شعبان، رئيس إقليم القناة بهيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، اليوم الأربعاء، مركز طب أسرة تعاونيات الزهور، ووحدة طب أسرة ال5000 وحدة، للاطمئنان على سير العمل على مدار الساعة، تنفيذًا لتعليمات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان.

ووجه رئيس إقليم القناة، خلال جولته، بالتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمة الطبية المتميزة بأعلى معايير الجودة.

وأطلع على مكتب الفرز ،cmo، وطب الأسرة، الصيدلية، والعديد من الأقسام المختلفة، وتأكد من توافر المستلزمات الطبية، والاطمئنان على صيانة الأجهزة الطبية ومتابعة التسجيل الإلكتروني، مستمعا إلى كافة آراء الطاقم الطبي بالمركز بالأقسام.

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