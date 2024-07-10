أبوشامة: جدل داخل الحزب الديمقراطي قبل انتخابات الرئاسة بسبب حالة بايدن الصحية

قال محمد مصطفى أبو شامة، الكاتب الصحفي، إن الحالة الصحية التي بدا عليها الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، خاصة في المناظرة الرئاسية الأولى التي وقف فيها أمام منافسه اللدود دونالد ترامب، وبدا مرتبكا إلى حد كبير، هي السبب الرئيس لحالة الجدل داخل الحزب الديمقراطي، وربما مأزق حقيقي للحزب يقف أمامه قبل إعلانه النهائي اسم مرشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف "أبو شامة"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، والمذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه ربما مصدر هذا الجدل والقلق مرتبط بالحالة الصحية في المقام الأول، لأنه لا يوجد مرشح منافس حقيقي أمام جو بايدن يدفع به الحزب في الانتخابات القادمة.

وتابع: "مسألة طرح اسم نائبة الرئيس كاملا هاريس أو ميشيل أوباما زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، هي على سبيل عملية بحث عن حلول وترتيب الأوراق قبل أن نصل إلى مرحلة لا يملك فيها الحزب الديمقراطي زمام الأمور في حال وصول الرئيس الأمريكي الحالي إلى منعطف أسوأ مما عليه الآن في منافسة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب".