أعلن منسق "العمل السري" الروسي في مقاطعة نيكولاييف، سيرجي ليبيديف اليوم الأربعاء، أنه تم استهداف مستودع ذخيرة سري للقوات المسلحة الأوكرانية، كان فيه "مرتزقة بريطانيون".

ونقلت وكالة "سبوتنك" الروسية عن ليبيديف قوله "لقد تم تدمير مستودع سري للذخيرة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث كان المرتزقة البريطانيون، في ميناء تشيرنومورسك في مقاطعة أوديسا".

وأضاف ليبيديف: "وفقًا لرفاق محليين، فقد استهدفت طائرة مستودعا للذخيرة، حيث تم تسليم صواريخ، في سرية تامة قبل بضعة أيام ولم يكن من الممكن تحديد أي منها بالضبط".

وأشار أيضًا إلى أن الميناء تعرض لهجوم الأسبوع الماضي، ولكن هذه المرة كان الانفجار قويًا وشعر به سكان أوديسا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية ذكرت في وقت سابق، أن منظومة "إسكندر" العملياتية التكتيكية دمرت منصتين لصواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي، ومحطة رادار "جيراف" في جنوبي مقاطعة أوديسا.