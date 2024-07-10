حكم إسباني يدير مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري

أعلن اتحاد الكرة عن طاقم الحكام الذي يدير مباراة الأهلي وبيراميدز المقرر لها يوم الجمعة المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة الـ14 لمسابقة الدوري الممتاز.

يدير مباراة الأهلي وبيراميدز طاقم حكام إسباني بقيادة خافيير ألبيرولا روخاس ويعاونه مواطناه المساعد الأول ألفريدو رودريجيز مورينو وخورخي بوينو ماتيو، والحكم الرابع فيكتور جارسيا فيردورا ويقود إيسيدرو دياز دي ميرا تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" ويعاونه ماتيو بوسكيتس فيرير.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقنوات الناقلة



تقام مباراة الأهلي وبيراميدز بعد غد الجمعة وتنطلق المواجهة في السابعة مساء على استاد القاهرة الدولي.

تُذاع مباراة الأهلي وبيراميدز عبر قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

صراع الأهلي وبيراميدز

تواصل الصراع على صدارة ترتيب الدوري الممتاز بين الأهلي وبيراميدز بعد نهاية مباريات الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري الممتاز في ظل فوز الفريقين على حساب طلائع الجيش والاتحاد السكندري على الترتيب.

وظل الفارق بين بيراميدز متصدر جدول الدوري والأهلي الوصيف بـ11 نقطة، إلا أن الأحمر متبقي له 4 مباريات مؤجلة، ومن ثمّ الفوز بها يمنحه الصدارة بفارق نقطة

ترتيب الدوري

جاء ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي وبيراميدز على حساب طلائع الجيش والاتحاد السكندري كما يلي:-

1- بيراميدز (68 نقطة) (27 مباراة)

2- الأهلي (57 نقطة) (23 مباراة)

3- المصري البورسعيدي (51 نقطة) (29 مباراة)

4- مودرن سبورت (44 نقطة) (28 مباراة)

5- إنبي (42 نقطة) (+6 أهداف) (29 مباراة)

6- سموحة (42 نقطة) (+3 أهداف) (28 مباراة)

7- الزمالك (41 نقطة) (+13 هدفا) (24 مباراة) يخصم منه 3 نقاط نهاية الموسم

8- زد إف سي (41 نقطة) (+11 هدفا) (27 مباراة)

9- سيراميكا كليوباترا (41 نقطة) (29 مباراة)

10- الاتحاد (38 نقطة) (30 مباراة)

11- طلائع الجيش (35 نقطة) (29 مباراة)

12- البنك الأهلي (33 نقطة) (29 مباراة)

13- الجونة (32 نقطة) (30 مباراة)

14- الإسماعيلي (31 نقطة) (30 مباراة)

15- فاركو (29 نقطة) (30 مباراة)

16- بلدية المحلة (23 نقطة) (29 مباراة)

17- المقاولون العرب (23 نقطة) (27 مباراة)

18-الداخلية (19 نقطة) (30 مباراة)

