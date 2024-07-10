ads
الأربعاء 10 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ليلة استثنائية في حب عمار الشريعي بمهرجان العلمين.. سهرة لأعماله مع إسعاد يونس

ليلة استثنائية في
ليلة استثنائية في حب عمار الشريعي بمهرجان العلمين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حلقة خاصة واستثنائية من برنامج “صاحبة السعادة” تقدمها الفنانة والإعلامية إسعاد يونس للجمهور، ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين، تمتزج فيها أجواء الصيف مع ألحان الموسيقار عمار الشريعي، ويتضمن الحفل تقديم نخبة من إبداعات الموسيقار الراحل، ويقود أوركسترا الحفل المايسترو العالمي نادر عباسي، وذلك يوم الخميس 25 يوليو الجاري، على المسرح الروماني بالمدينة التراثية في العلمين الجديدة.


ويتضمن الحفل تقديم أبرز ألحان الموسيقار عمار الشريعي الموسيقية في الأفلام والمسلسلات منها «حديث الصباح والمساء»، «زيزينيا»، «رأفت الهجان»، «هارون الرشيد» وغيرها من الأعمال الخالدة في أذهان الجمهور المصري والعربي، من خلال أوركسترا مكونة من 92 عازف وعازفة، ويقدم النجمان كارمن سليمان لؤي لاول مرة أغاني الشريعي بشكل أوركسترالي كامل.

وطرح موقع «تذكرتي» تذاكر الحفل في فئتين، الأولى بـ 600 جنيه والثانية VIP بـ 1500 جنيه، على أن يكون الجلوس بأسبقية الحضور، ويستمر الحفل على مدار ساعتين من الساعة الـ 10 مساء وحتى الساعة 12 بعد منصف الليل.

ويأتي الحفل ضمن مجموعة كبيرة من الفعاليات الفنية والترفيهية، التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الدورة الثانية من مهرجان العلمين 2024 تحت شعار «العالم علمين»،  ليكون الحدث الترفيهي الأكبر والأقوى خلال موسم الصيف، والذي تستمر فعالياته على مدار 50 يوما في الفترة من 11 يوليو وحتى 30 أغسطس المقبل.

صاحبة السعادة عمار الشريعي مهرجان العلمين العلمين الموسيقار عمار الشريعي