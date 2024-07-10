نقابة الصحفيين تعلن بدء الترشح لانتخابات صندوق التكافل

أعلنت نقابة الصحفيين عن بدء فترة الترشح لانتخاب ستة أعضاء جدد لمجلس إدارة صندوق تكافل الصحفيين، وذلك اعتبارًا من يوم السبت 13 يوليو 2024م لمدة ثلاثة أيام. يرجى من الزملاء الراغبين في الترشح زيارة مقر إدارة الصندوق بالدور الثاني وإحضار الوثائق التالية:

1. صورة من البطاقة الشخصية وكارنيه النقابة.

2. دمغة بقيمة 100 جنيه من خزينة النقابة.

3. إيصال سداد بمبلغ 200 جنيه لصالح الصندوق.

يجب أن يكون المتقدم مسددًا لجميع الالتزامات المالية المفروضة عليه. يتم فتح باب الترشيح من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 3 عصرًا خلال الأيام المذكورة، ويُسمح بتقديم التنازلات والطعون يومي 16 و 17 يوليو 2024م أيضًا من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 3 عصرًا. سيتم الإعلان عن الكشوف النهائية يوم الخميس 18 يوليو 2024م.