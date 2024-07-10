ads
الأربعاء 10 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

نقابة الصحفيين تعلن بدء الترشح لانتخابات صندوق التكافل

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت نقابة الصحفيين عن بدء فترة الترشح لانتخاب ستة أعضاء جدد لمجلس إدارة صندوق تكافل الصحفيين، وذلك اعتبارًا من يوم السبت 13 يوليو 2024م لمدة ثلاثة أيام. يرجى من الزملاء الراغبين في الترشح زيارة مقر إدارة الصندوق بالدور الثاني وإحضار الوثائق التالية:

1. صورة من البطاقة الشخصية وكارنيه النقابة.
2. دمغة بقيمة 100 جنيه من خزينة النقابة.
3. إيصال سداد بمبلغ 200 جنيه لصالح الصندوق.

يجب أن يكون المتقدم مسددًا لجميع الالتزامات المالية المفروضة عليه. يتم فتح باب الترشيح من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 3 عصرًا خلال الأيام المذكورة، ويُسمح بتقديم التنازلات والطعون يومي 16 و 17 يوليو 2024م أيضًا من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 3 عصرًا. سيتم الإعلان عن الكشوف النهائية يوم الخميس 18 يوليو 2024م.

 

 

التخطيط دمغة بقيمة 100 جنيه من خزينة النقابة دولار لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع جمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة - خالد البلشى