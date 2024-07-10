محافظ القليوبية: تطوير ميدان المؤسسة وعودته لرونقه الحضاري

أجرى، المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية مفاجئة لمتابعة عدد من الملفات الحيوية التي تهم المواطنين وعلى رأسها التموين والصحة والنظافة والإشغالات والباعة الجائلين والأسواق.

يأتي ذلك للتعرف على المشكلات التي تواجه المواطنين في هذه القطاعات للنهوض بالخدمات المقدمة والعمل علي حلها ميدانيا.

وقالت محافظة القليوبية في بيان لها اليوم، أن محافظ القليوبية أكد أن مدينة شبرا الخيمة تعد من أهم أولويات المحافظة وأنه سيتم العمل على تطوير ميدان المؤسسة وإعادته لرونقه الحضاري من جديد والتخلص من الأزمات المزمنة به باعتباره البوابة الرئيسية للقادمين من وجه بحري الي القاهرة وشريان حيوي يربط الوجه البحري بالقاهرة والجيزة.

وخلال جولته الميدانية، اليوم، تفقد محافظ القليوبية، مخزن الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين لمتابعة توافر السلع التموينية التي يتم صرفها للمواطنين علي البطاقات التموينية.

وكشف حلمي الزهيري وكيل وزارة التموين بالقليوبية أن المحافظة بها 21 مخزن تابع للشركة يحتوي على مخزون 960 طن سكر ويتم الدفع بعدد 165 طن يوميا للمخزن كما تحتوزي مخازن الشركة علي عدد 960 طن من زيت الطعام، ويتم الدفع يوميا بعدد 190 طن من الزيت ويتم الصرف لعدد 1.3 مليون بطاقة تموينية مسجل عليها عدد 3.6 مليون مواطن من مواطني القليوبية وتم صرف 70% من الحصه التموينية لشهر يوليو الجاري، كما يتم دعم السلع التموينية الاساسية بأكثر من 10 سلع اخري تكميلية من بينها الحلاوة الطحينة والجبن والمربي ومسحوق الغسيل والدقيق والارز والبسكويت والصابون وغيرها من السلع التي يتم صرفها للمواطنين.

وشدد محافظ القليوبية خلال جولته على ضرورة إحكام الرقابه ومراقبة أسعار السلع وتوفيرها للمواطنين بشكل دائم والعمل على شن حملات مفاجئة خصوصا علي المخابز.

وخلال جولة اليوم حرص عطيه على الاستماع لشكاوي حيث اشتكت أحد السيدات من تدني مستوى الخبز بأحد المخابز بحي غرب شبرا الخيمة وعلى الفور شن المحافظ حملة مفاجئة على مخابز المنطقة وقام بغلق أحد المخابز بعد التأكد من تدني مستوى الخبز وعدم مطابقته للمواصفات القياسية وبيع الدقيق للحصة التموينية، حيث أصدر توجيهاته بغلق المخبز لمدة شهر وتحويل الحصة الخاصة به لأقرب مخبز.

وتابع الجولة بتفقد أنفاق ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة، للوقوف على حالة النظافة بالأنفاق، مشددًا على رئيس حي غرب شبرا بالتواجد على مدار اليوم، وعدم السماح بوجود أي مخلفات مع تنفيذ حملات نظافة دورية، مشيرا أنه جاري العمل علي دراسة شاملة عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية والمجتمع المدني وأعضاء مجلس النواب والشيوخ لمنع العشوائية والباعة الجائلين بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة.

وحرص المحافظ على المرور داخل الأنفاق وكباري المشاه المختلفة والتي ازدحمت بالباعة الجائلين، مؤكدًا أنه لن يسمح بهذه الصور العشوائية وفي ذات الوقت لن يتم تشريد الباعة وقطع أرزاقهم وسيتم تحديد مكان مناسب لتجميع الباعه مشيرا الى أن المواطن من حقه المرور بتلك الأنفاق والكباري بسهوله ويسر.

كما كلف رئيس حي غرب شبرا الخيمة بتخصيص 8 أفراد من الأمن وعمال النظافة لخدمة أنفاق ميدان المؤسسة وانارته ونظافته بشكل دائم لخدمة المواطنين وتيسيرا عليهم.

كما وجه المحافظ، السكرتير العام تشكيل لجنة من كلية الهندسة جامعة القاهرة وعين شمس برئاسته لدراسة موقف باكيات الباعة الجائلين الموجودة خلف موقف البخاري بشبرا الخيمة وإمكانيه نقل الباعة الجائلين إليها.

وتابع الجولة بتفقد أعمال تطوير مستشفى النيل للتأمين الصحي والتي تتكون من عدد 2 مبني جاري العمل علي تطوير المبني القديم الرئيس والمكون من 7 طوابق، موجهًا نائب المحافظ بمباشرة أعمال متابعة أعمال تطوير المستشفي وإعداد وجدول زمني للانتهاء من أعمال التطوير لدخولها الخدمة لتخدم جميع المستفيدين منها في كافة التخصصات المختلفة.

على هامش الجولة تفقد أعمال التطوير حرص عطيه علي القيام بجولة داخل أقسام المستشفى للاطمئنان على المرضى والخدمات المقدمة اليهم حيث فتح المحافظ حوار اتسم بالود والاخوة مع المرضى ومرفقيهم واستفسر عن جودة الخدمة المقدمة واعدًا بحل جميع الشكاوي التي تم طرحها خلال ذلك الحوار مطالبا الطاقم الطبي بحسن معاملة المرضي والتخفيف والتيسير عليهم.

في سياقٍ مُتصل تابع "عطية" أعمال النظافة بشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، موجهًا بالاهتمام بالإشراف ومتابعة أعمال النظافة وتوجيه المنظومة باستمرار وتحسين النظافة العامة وعدم تواجد أي تراكمات للقمامة داخل المُدن والأحياء.

كما شدد على شن حملة لضبط النباشبن وايضا التكاتك والسيارات التي تسير عكس اتجاه والتنسيق مع ادارة المرور لضبط أي توكتوك يسير في الطرق الرئيسية أو على الطريق الدائري بالإضافة إلى شن حملة أخري لرفع السيارات المكهنة في وسط الشوارع الرئيسية ورفعها فورا لتيسير الحركه المرورية.

وفي ختام الجولة تفقد "عطية"، المنطقة المحيطة بمستشفى الناس، حيث شدد على ضرورة رفع أي تراكمات قمامة ورفع كفاءة النظافة بالمنطقة والعمل على دهان الأرصفة الجانبية، كما تابع أعمال تمهيد أرض موقف السيارات لإنشاء محطة تموين سيارات في إطار البروتوكول الموقع بين المحافظة وشركة غازتك.

جاء ذلك بحضور، الدكتورة ايمان ريان نائب المحافظ، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، واللواء محمد صحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة، وسمير عمر رئيس مدينة قليوب، والدكتور سيد جلال مدير هيئة التأمين الصحى بالقليوبية، وحلمي الزهيري وكيل وزارة التموين، والدكتور محمد فوزي مدير المكتب الفني.