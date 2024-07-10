ضبط 350 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بمطروح

شنت رئاسة مدينة مرسى مطروح، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة على محلات الجزارة والمحال التجارية التي تمارس أنشطة بيع اللحوم والدواجن بشارع عمر المختار بوسط المدينة والشارع الجديد وباب البحر من خلال اللجنة المشكلة بقرار من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأوضح رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، أن الحملة أسفرت عن ضبط 350 كجم لحوم تم ذبحها خارج السلخانة وتحرير 15 مخالفة نظافة وإشغال طريق وشئون بيئة.



جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالدفع بالحملات المكبرة لفرض الانضباط ومتابعة جودة السلع والمواد الغذائية المعروضة بالمحال التجارية ومنع اشغالات الطريق المخالفة بنطاق المدينة.

وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح، أن الحملة المكبرة المكونة من الإدارات الرقابية بمجلس المدينة والجهات المعنية للتموين والطب البيطري والصحة بمرافقة قوة تأمين من شرطة المرافق، تابعت أنشطة محلات الجزارة من اللحوم، وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين من خلال الجهات المعنية المختصة.

وأكد جاب الله أن مجلس المدينة حرر 15 مخالفة متنوعة لمحلات الجزارة " لعدم الالتزام بالنظافة العامة - اشغال طريق بالمخالفة للقانون - تلوث البيئة " ، وبناء عليه تم تحرير المخالفات وسيتم تغليظ الغرامات في حال تكرار المخالفة، وتم التحفظ ومصادرة ورفع الإشغالات المخالفة.

توجيه إنذارات لأصحاب المحال التجارية لتلافي الملاحظات

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح أن الحملة المكبرة وجهت إنذارات لأصحاب المحال التجارية لتلافي الملاحظات بوسط المدينة بعدم احتلال الأرصفة وتلوث البيئة واشغال الطريق، التي تعيق حركة المرور والمشأة للمواطنين، وسيتم متابعة سير عمل المحال التجارية بالقاء المخلفات في الصناديق والحاويات المخصصة لذلك لضمان عدم تلوث البيئة والشوارع.

وشدد رئيس مجلس مدينة ومركز مرسى مطروح على استمرار عمل الحملات المكبرة لضبط الشارع ورفع اشغالات الطريق المخالفة، لمنع احتلال الأرصفة من الباعة الجائلين، موجهاً بالتعاون مع مجلس المدينة، تفادياً لتعرض المخالفين للقرارات والتعليمات للمسألة القانونية والغرامات المالية.

رئيس مدينة مطروح يناشد أصحاب المحلات التجارية بالالتزام بمنع احتلال الأرصفة

وناشد رئيس مدينة مرسي مطروح، أصحاب المحلات التجارية بالالتزام بمنع احتلال الأرصفة وتواجد الباعة الجائلين امام المحال التجارية، لعودة الشكل الحضاري السياحي للمدينة.