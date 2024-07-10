الأولى على الثانوية الفندقية: أصبت بصدمة من الفرحة

كشفت بسمله مصطفى محمد عز الدين زيدان، الأولى على المدارس الثانوية الفنية للشئون الفندقية والخدمات السياحية على مستوى الجمهورية (نظام السنوات الثلاث)، اليوم الأربعاء، أن أول من اتصل بها هاتفيا وأخبرها بحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية هم معلميها في مدرسة بورسعيد الفندقية.

الأولى على الثانوية الفندقية: معلميني في مدرسة بورسعيد أول من أبلغني بالخبر

وأكدت أن نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اتصل بها هاتفيا وأكد لها أنها ضمن أوائل الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية ولحظتها صُدمت من شدة الفرحة، ثم فرحت مع أسرتها الذين تهدي لهم نجاحها.

وأعربت عن سعادتها بحصولها على مجموع 585 من 600 بنسبة 97.5%، مؤكدة أنها كانت متوقعة أن تكون من أوائل الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية لأنها بذلت مجهود كبير خلال السنوات الماضية طوال فترة الدراسة التي استمرت 3 سنوات.

ووجهت الأولى على المدارس الثانوية الفنية للشئون الفندقية والخدمات السياحية على مستوى الجمهورية الشكر إلى معلميها على المجهود الذي بذلوه معها طوال فترة الدراسة، مختصة بالشكر رئيس قسم "الباريستا" في مدرسة بورسعيد الفندقية، قائلة: "له فضل كبير جدا في هذا الإنجاز الذي حققته".

وكان الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2024 (الدور الأول) للعام الدراسى 2023 / 2024، وذلك بنسبة نجاح 70.9%.

وجاءت طالبتان من محافظة بورسعيد ضمن أوائل الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية، حيث حصلت الطالبة بسمله مصطفى محمد عز الدين زيدان، على المركز الأول على مستوى المدارس الثانوية الفنية للشئون الفندقية والخدمات السياحية (نظام السنوات الثلاث)، وحصدت الطالبة عبير مصطفى عبد العظيم محمد مصطفى الفداوي، المركز الأول على المدارس الثانوية الفنية الزراعية (نظام السنوات الثلاث) تكنولوجيا تطبيقية.