سامسونج تضع تعريفاً جديداً للابتكار مع إطلاق هاتفي Galaxy Z Fold6 و Galaxy Z Flip6

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم عن هاتفيها الجديدين كلياً Galaxy Z Fold6 وGalaxy Z Flip6، إلى جانب Galaxy Buds3 وGalaxy Buds3 Pro في فعالية Galaxy Unpacked في باريس.

وأحدثت سامسونج هذا العام ثورة في مجال الذكاء الاصطناعي المحمول من خلال أجهزة Galaxy AI الاستثنائية. ومع إطلاق سلسلة Galaxy Z الجديدة، تفتح سامسونج فصلاً جديداً لتقنيات Galaxy AI من خلال الاستفادة من أشكالها المتنوعة والمرنة التي صُممت بعناية لتوفير تجربة استخدام فريدة للهواتف المحمولة.

ومن خلال الشاشة الكبيرة لهاتف Galaxy Z Fold، وميزة FlexWindow في Galaxy Z Flip، ووضع FlexMode المبتكر، وغيرها من المزايا الحديثة، تفتح الأجهزة Galaxy Z Fold6 و Flip6 المزيد من الإمكانات لتحقيق الاستفادة القصوى من قدرات الذكاء الاصطناعي. وانطلاقاً من إرث سامسونج الغني بالابتكارات في مجال تصميم الأجهزة، تقّدم أجهزة Galaxy AI القابلة للطي تجربة مميزة تتسم بالذكاء والمرونة، ما يُسهم في تسريع ظهور عصر جديد من التواصل والإنتاجية والإبداع.

وصرّح تي إم روه، رئيس وحدة أعمال "Mobile eXperience Business" لدى شركة سامسونج للإلكترونيات: "ساعدنا تاريخ سامسونج الحافل بالابتكارات في ترسيخ مكانتنا في مجال الأجهزة المحمولة من خلال ابتكار الشكل القابل للطي وإطلاق عصر الذكاء الاصطناعي المحمول. الآن، نحن متحمسون لدمج هذين التقنيتين المتكاملتين، وإطلاق العنان لإمكانات جديدة لمستخدمينا حول العالم. وتلبي أجهزتنا القابلة للطي احتياجات المستخدمين المختلفة، ومن خلال التقنيات المتطورة لـGalaxy AI، تقدم سامسونج تجربة فريدة من نوعها."

وأسفر التفكير الابتكاري المستمر لدى سامسونج في مجال الأجهزة القابلة للطي عن إبتكار سلسلة Galaxy Z الأنحف والأخف وزناً على الإطلاق، والتي تم تصميمها بعناية فائقة من أجل سهولة الحمل. ويمنح التصميم المتناغم، المزود بحافة مستقيمة وناعمة، لمسة جمالية أنيقة ورفيعة، في حين أن النسبة الجديدة للشاشة إلى الهيكل في Galaxy Z Fold6 توفر تجربة مشاهدة أكثر طبيعية. وتتجاوز التحسينات مجرد التحسينات الجمالية، حيث تم تصميم أحدث سلسلة Galaxy Z لتوفير مزيد من المتانة، ما يوفر للعملاء راحة البال. ويوزع الهيكل القابل للطي المعزز بحافة قابلة للطي مقواة تأثير القوى الخارجية بشكل فعال، ما يخفف من احتمالية التلف، وتساهم الطبقات المحسّنة للشاشة في تحسين المرونة دون المساس بالسلامة الهيكلية. كما تم تجهيز أحدث سلسلة Galaxy Z أيضاً بطبقة من سبيكة الألومنيوم المتطورة Armor Aluminum وزجاج Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 المعزز، ما يجعلها السلسلة الأكثر متانة من Galaxy Z حتى الآن.

وتتمتع سلسلة Galaxy Z الجديدة ليس فقط بالموثوقية، ولكن أيضاً بالقوة والمتانة، حيث تم تزويد كل من Galaxy Z Fold6 و Flip6 بمعالج Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy المتطور، وهو أفضل معالج Snapdragon للهواتف الذكية حتى الآن. ويجمع هذا المعالج بين أداء متفوق للوحدة المركزية "CPU" ووحدة معالجة الرسومات "GPU" ووحدة المعالجة العصبية (NPU). وتم تحسينه خصيصاً للتعامل مع ميزات الذكاء الاصطناعي، ما يوفر أداءً رسومي محسن وأداء عام أفضل. وللحفاظ على هذا الأداء القوي، تم تحديث نظام التبريد أيضاً، فقد حصل Galaxy Z Fold6 على غرفة بخار أكبر، بينما يتميز Galaxy Z Flip بغرفة بخار للمرة الأولى.

Galaxy Z Fold6: إنتاجية أكبر بفضل الشاشة الكبيرة المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي

يوفر هاتف Galaxy Z Fold6 مجموعة من الميزات والأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تساهم في الاستفادة من حجم الشاشة الكبيرة وتحسين الإنتاجية بشكل كبير.

على سبيل المثال، تتيح ميزة "Note Assist " في تطبيق الملاحظات في سامسونج ترجمة وتلخيص النصوص، كما أنها توفر ميزة التنسيق التلقائي لملاحظات الاجتماع البسيطة والسهلة. وعلاوة على ذلك، تتيح ميزة النسخ الصوتي الجديدة الفرصة للمستخدمين إمكانية النسخ والترجمة وتلخيص التسجيلات الصوتية مباشرة داخل تطبيق الملاحظات. وفيما يتعلق بملفات PDF، فإن ميزة الترجمة التركيبية تسمح لك ترجمة النصوص بدقة داخل تطبيق الملاحظات، بما في ذلك النصوص الموجودة في الصور والرسوم البيانية. كما قامت شركة سامسونج بتطوير ميزة جديدة تحمل اسم "المؤلف" أو Composer، تعمل على توليد نصوص مقترحة للمستخدم اعتماداً على كلمات مفتاحية بسيطة، والتي يُمكن استخدامها بسهولة في البريد الإلكتروني والمنصات الاجتماعية المدعومة. وما يميز "المؤلف" بشكل خاص، هو قدرته على تحليل نبرة المستخدم من خلال مراجعة منشوراته السابقة على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن ثم توليد نصوص متسقة مع هذه النبرة. وبذلك، يُصبح إنشاء المحتوى على المنصات الاجتماعية عملية أكثر سلاسة وتلقائية للمستخدمين. وأخيراً، تم تعزيز تجربة استخدام القلم الرقمي S Penبشكل كبير لتتوافق مع ميزات الذكاء الاصطناعي Galaxy AI على شاشة Galaxy Z Fold6. ففي ميزة "الرسم إلى صورة" أو Sketch to image، يمكنك إنشاء لوحات فنية متطورة عن طريق توليد خيارات للصور من خلال مجرد الرسم على الصور في تطبيق المعرض أو الملاحظات.

ويمكّنك هاتف Galaxy Z Fold6 من سامسونج من تطوير طريقة عملك وترفيهك والاطلاع على المعلومات، وذلك بفضل الشراكة الطويلة الأمد بين سامسونج وGoogle. وقد تم دمج أحدث تطبيق Gemini من Google بشكل كامل في سلسلة هواتف Galaxy Z الجديدة، ما يمنح المستخدمين مساعداً ذكياً لمساعدتهم أينما كانوا. وبمجرد التمرير على حافة الشاشة أو النطق بعبارة "Hey Google"، يمكنك استدعاء Gemini والحصول على المساعدة في الكتابة والتعلّم والتخطيط. وتمّ دمج Gemini مع بعض تطبيقات Google الأكثر شعبية، ما يسهّل على المستخدم تنظيم رحلة سفر مثالية من خلال الحصول على معلومات حول الرحلات الجوية والحجوزات الفندقية في الوقت الفعلي، إضافة إلى استكشاف الأماكن السياحية والمسارات الأفضل باستخدام خرائط Google. وعلى سبيل المثال، في حال رغب المستخدم في الحصول على معلومات مفصلة عن فيديو موسيقي لفنان كوري أثناء مشاهدته على شاشة Galaxy Z Fold6 الكبيرة، يمكنه الوصول إلى واجهة Gemini في وضع الشاشة المنقسمة ومن ثم طرح الأسئلة. وإذا كان يرغب في معرفة من هو الفنان في الفيديو، فما عليه سوى الضغط مطوّلاً على زر الشاشة الرئيسية والتمرير أو النقر على العنصر المراد البحث عنه، وستقدم ميزة Circle to Searchنتائج البحث الفورية.

كما عززت تقنية Galaxy AI من سامسونج أيضاً التواصل بشكل أكثر سلاسة على هاتف Galaxy Z Fold6، وبالاستفادة من التصميم المتميز ذو الشاشتين، طورت سامسونج ميزة "المترجم" أو "Interpreter" مع وضع محادثة جديد يتيح للمستخدمين عرض الترجمات بطريقة طبيعية على كلا الشاشتين الرئيسية والثانوية، ما يسهّل عملية التواصل. كما أنه يوفر ترجمة أحادية الاتجاه، حتى تتمكن من الفهم بسهولة عند الاستماع أثناء المحاضرات أو أي نوع آخر من العروض التقديمية. كما توفر الميزة إمكانية الترجمة الأحادية الاتجاه، ما يساعد المستخدمين على فهم المتحدث بسهولة أثناء المحاضرات والعروض التقديمية. كما توسع سامسونج أيضاً خدمة الترجمة الفورية Live Translate التي تترجم المكالمات الهاتفية مباشرة على الجهاز في الوقت الفعلي لتشمل تطبيقات الطرف الثالث المشهورة بجانب تطبيق المكالمات الخاص بسامسونج.

وتزيد ميزة ProVisual Engine المدعومة بالذكاء الاصطناعي على Galaxy Z Fold6 من مستوى إبداع المستخدمين في كل مراحل التصوير والتحرير والعرض، وتساعد تجربة تعديل الصور المتطورة بمساعدة ميزة على الشاشة الكبيرة على إنشاء محتوى احترافي بسهولة. كما يقدم Portrait Studioمجموعة متنوعة من أنماط الصور الشخصية مثل الكرتون ثلاثي الأبعاد أو اللوحات المائية لمزيد من الإمكانات الإبداعية. وإذا أردت الاستمتاع بكل ثانية بنظرة أكثر تفصيلاً، فإن ميزة Instant Slow-mo تتيح لك إبطاء الفيديو على الفور عبر إنشاء إطارات إضافية مع الحفاظ على تجربة مشاهدة سلسة. كما يمكنك حفظ مقاطع الفيديو أو مشاركتها مباشرةً مع العائلة والأصدقاء ليستمتعوا بها أيضاً.

ولا يقتصر دور Galaxy Z Fold6 على إمكانية إنشاء المحتوى فحسب، بل يتيح للمستخدم أيضاً الاستمتاع به، حيث يوفر تجربة ألعاب محسَّنة بشكل كبير، مدعومة بمجموعة شرائح قوية وغرفة بخار أكبر بمقدار 1.6x، ما يُتيح للمستخدمين اللعب لفترات أطول مع الحفاظ على أداء ممتاز. كما تتميز الرسومات بالحيوية والواقعية بفضل تقنية "Ray Tracing"، والتي تظهر بشكل أكثر إبهاراً على شاشة عرض قياس 7.6 بوصة ذات السطوع الفائق الذي يصل إلى 2,600 نت، ما يُوفر تجربة ألعاب أكثر واقعية.

Galaxy Z Flip6: تجارب فريدة مخصصة لك بالكامل

ويعمل Galaxy Z Flip6 على تحسين قابلية الحمل وتقديم مجموعة من ميزات التخصيص والإبداع الجديدة لتتمكن من الاستفادة القصوى من كل لحظة.

وتم تحسين شاشة Super AMOLED FlexWindow بحجم 3.4 بوصة مرة أخرى، ما يتيح لك الاستفادة من وظائف مساعد الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى فتح الجهاز. وبالنسبة للمستخدمين الذين يحتاجون إلى التواصل أثناء التنقل، يمكنهم الرد على الرسائل النصية باستخدام "الردود المقترحة" التي تحلل رسائلك الأخيرة وتقترح ردوداً مناسبة لك. باستخدام Galaxy AI، ستتمكن من الاستفادة الكاملة من جهازك، وتتوفر العديد من هذه الميزات المريحة على شاشة FlexWindow. توفر شاشة FlexWindow إمكانية الوصول إلى تحديثات Samsung Health والإشعارات، كما تتيح لك اختيار الأغنية التالية التي تريد الاستماع إليها على تطبيق الموسيقى الخاصة بك. وبالإضافة إلى ذلك، تقدم FlexWindow المزيد من التطبيقات المصغرة "Widgets"، وتتيح لك التحقق من المعلومات من أكثر من تطبيق مصغر في الوقت نفسه.

ولا يكتمل Galaxy Z Flip دون تقديم مجموعة متنوعة تتيح لك تخصيص جهازك بالطريقة التي تفضلها. فباستخدام ميزة "Photo Ambient" المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ستتغير خلفية شاشتك تلقائياً وفقاً للوقت والطقس. وبمساعدة خيارات تخطيط الشاشة المقترحة، يمكنك بسهولة إنشاء مظهر موحد ومنسجم للجهاز من خلال تحليل الصورة الخلفية وضبط عناصر مثل موضع الساعة ولون الإطار.

ولا يتوقف الإبداع عند حدود شاشة FlexWindow فحسب، إذ تواصل FlexCam تقديم أكثر تجارب التصوير تنوعاً وتفتح آفاقاً إبداعية جديدة. فمع ميزة "Auto Zoom " الجديدة، تقوم FlexCam تلقائياً بالعثور على أفضل إطار للقطة الخاصة بك من خلال اكتشاف موضوع الصورة والتكبير والتصغير قبل إجراء أي تعديلات ضرورية. وبهذه الطريقة، لن تضطر للاختيار بين إبراز أصدقائك أو خلفية اللقطة الخلّابة- وكل ذلك دون استخدام اليدين.

وتوفر المستشعرات الجديدة بدقة 50 ميجابكسل والمستشعرات فائقة العرض بدقة 12 ميجابكسل تجربة كاميرا متطورة مع تفاصيل واضحة وصافية في الصور. ويدعم المستشعر الجديد بدقة 50 ميجابكسل تقريب بصري 2x للحصول على صور خالية من التشويش، بينما يوفر التقريب التقني (AI) تجربة تصوير متقدمة مع تقريب يصل إلى 10x.

وتتيح ميزة التصوير الليلي المحسَّنة بتقنية HDR للفيديو التقاط لقطات مذهلة حتى في الإضاءة الخافتة، بل وتتخطى ذلك بإمكانية الدمج مع أشهر تطبيقات التواصل الاجتماعي. ويتوفر الآن خيار التصوير الليلي داخل تطبيق إنستغرام، ما يتيح لك التقاط صور مذهلة ليلاً ومشاركتها مباشرة من خلال التطبيق.

وتم تحسين هاتف Galaxy Z Flip6 بشكل رائع لتمكين المستخدمين من الاستمتاع بجميع الميزات الإبداعية والقابلة للتخصيص دون القلق بشأن عمر البطارية .

خصائص أمان يمكنك الوثوق والتحكّم بها

ويضمن نظام Samsung Knox المتعدد الطبقات والمصمم للدفاع الاستراتيجي حماية هواتف Galaxy Z Fold6 وFlip6 الخاصة بك، حيث تم تصميم هذه المنصة الأمنية بعناية لحفظ المعلومات الحساسة والحماية من الثغرات الأمنية، من خلال التنبيه الفوري بالتهديدات والحماية التعاونية الشاملة. وفي ظل عصر الذكاء الاصطناعي، تلتزم سامسونج أكثر من أي وقت مضى بمنحك السيطرة الكاملة على إعدادات جهازك. لذا، يمكنك بكل حرية تحديد كيفية استخدام بياناتك لتعزيز تجارب الذكاء الاصطناعي من خلال إعدادات Galaxy AIالمتقدمة. وكطبقة إضافية للحماية، توفر ميزات حماية البيانات المحسنة تشفيراً شامل عند إجراء النسخ الاحتياطي لبياناتك أو مزامنتها أو استعادتها باستخدام Samsung Cloud. وتتمتع سلسلة الهواتف الجديدة Galaxy Z بقائمة موسعة من ميزات الأمان والخصوصية من سامسونج، بما في ذلك Knox Vault، وSecurity & Privacy Dashboard، والمانع التلقائي للإعلانات، وكلمات المرور، وشبكة Wi-Fi الآمنة، والمشاركة الخاصة في Quick Share.

رحلة مستمرة نحو مستقبل مستدام

وتعكس أحدث سلسلة Galaxy Z التزام سامسونج المستمر بالاهتمام بالناس والكوكب من خلال إعادة تصور طريقة تصميم وتصنيع تكنولوجيا الهواتف المحمولة بتكلفة أقل، إذ واصلت الشركة توسيع نطاق استخدام المواد المُعاد تدويرها في هواتف Galaxy Z Fold6 وFlip6 مقدمةً للمرة الأولى مكونات مصنوعة من الذهب والنحاس المعاد تدويرهما

وفي وقت سابق من هذا العام، قامت شركة سامسونج بتقديم هواتفها الذكية من سلسلة Galaxy S24 والتي تتضمن معادن معاد تدويرها مثل الكوبالت والعناصر الأرضية النادرة. وتوجد هذه المعادن المعاد تدويرها في مكونات هواتف Galaxy Z Fold6 وFlip6 أيضاً، إضافةً إلى البلاستيك المعاد تدويره والألمنيوم والزجاج المستخدم في تصنيع هذه الهواتف. ويأتي هاتفي Galaxy Z Fold6 وFlip6 في علبة مصنوعة بنسبة 100% من مواد ورقية معاد تدويرها، كما أنهما يوفران سبعة أجيال من ترقيات نظام التشغيل وسبع سنوات من التحديثات الأمنية

سلسلة Galaxy Buds3: تعزيز التجربة المترابطة من خلال Galaxy AI

بفضل قوة Galaxy AI، تقدم سماعات Galaxy Buds3 تجربة اتصال متطورة ومتقدمة. فإذا كنت تحضر محاضرة بلغة أجنبية، ستتمكن من تفعيل خاصية الترجمة الفورية على هاتف Galaxy Z Fold6 أو Flip6 عند توصيل سماعات Galaxy Buds3 بأذنيك. وستمنحك هذه الميزة إمكانية الاستماع إلى أي محاضرة بلغتك الأم مباشرةً من خلال سماعات Galaxy Buds الخاصة بك. وبذلك، ستتجاوز أي عوائق لغوية قد تعترض استيعابك الكامل للمعلومات المقدمة، ما سيعزز من فهمك للمحتوى وتحصيلك الأكاديمي. بالإضافة إلى ذلك، سيمكنك مجرد النطق ببضع كلمات باستخدام الأوامر الصوتية من التحكم بسلاسة في وظائف السماعات والهاتف، مثل تشغيل الموسيقى أو إيقافها، دون الحاجة إلى التعامل معها يدوياً. وعلاوة على ذلك، تتميز سماعات Galaxy Buds3 بجودة صوتية محسنة بذكاء، بغض النظر عن طريقة ارتدائها. إذ تقوم الميكروفونات المدمجة في السماعات بتحليل الصوت الداخلي والخارجي في الوقت الفعلي لتعزيز جودة الصوت وتفعيل إلغاء الضجيج النشط (ANC) باستخدام تقنيتي Adaptive EQ وAdaptive ANC. أما إذا كنت تستمع إلى الموسيقى، فستقوم سماعات Galaxy Buds3 Pro بجمع الصوت المحيط والتعرف عليه باستمرار، ثم ضبط المستوى الأمثل للضوضاء والصوت تلقائياً بدون تدخل يدوي، وذلك من خلال التحكم التكيفي في الضوضاء Adaptive Noise Control، واكتشاف صفارات الإنذار Siren Detect، والكشف الصوتي، لتوفر لك أقصى راحة ممكنة.

وبناءً على تحليل شامل للبيانات الإحصائية المجمعة، تأتي سلسلة Galaxy Buds3 بتصميم حسابي جديد ومريح. وإلى جانب الراحة الاستثنائية، يستهدف التصميم المتميز لسماعات Galaxy Buds3 أيضاً المستخدمين الذين يولون أهمية كبيرة للجمالية والأناقة. فقد جاء هذا التصميم الأنيق والحديث يكمله تقنية Blade Lights المبتكرة. وبذلك، يوفر هذا التصميم الجديد تجربة بديهية وسهلة الاستخدام، من خلال السماح لك بالتحكم الكامل في الجهاز عبر مجرد الضغط على القطعة أو التمرير لأعلى وأسفل. وبهذا، تجمع سماعات Galaxy Buds3 بين الراحة الفائقة والجماليات الأنيقة في تصميم متكامل ومتناغم. وتوفر سماعات Galaxy Buds3 وBuds3 Pro خيارين متميزين في التصميم المخصص لتلبية احتياجات المستخدمين المختلفة. ويوفر تصميم Galaxy Buds3 Pro القناتي (Canal) تجربة استماع غامرة وعميقة للصوت لدى المستخدمين الذين يبحثون عن هذه الميزة. وفي المقابل، يمنح تصميم Galaxy Buds3 المستخدمين المرونة لاستخدام السماعات في مجموعة متنوعة من المواقف والأنشطة لفترات زمنية طويلة دون شعور الانزعاج.

وتحقق سماعات Galaxy Buds3 Pro تجربة سمعية متميزة بفضل مكوناتها المتطورة، حيث تأتي مزودة بمكبرات صوت ثنائية متطورة مع مكبر صوت مسطح لإنتاج صوت عالي الدقة وواضح في النطاق العالي، بالإضافة إلى مضخمات مزدوجة لتوفير تجربة صوتية بجودة عالية أثناء التنقل.

وبفضل الصوت فائق الجودة الذي يدعم معدل عينات مضاعف مع برنامج ترميز SSC، يمكنك الاستماع إلى مصدر صوت عالي الدقة واستشعار كل تفاصيل الصوت بدقة عالية. وتمتد جودة الصوت هذه لتشمل المكالمات الهاتفية أيضاً. فباستخدام نموذج مدرب مسبقاً يعتمد على التعلم الآلي، تستطيع سلسلة Galaxy Buds3 استعادة صوت المتحدث الأصلي في بيئات ضوضاء مختلفة، مع توفير مكالمات غنية وطبيعية - شبيهة بالمكالمات عالية الجودة التي توفرها الهواتف الذكية - وذلك بفضل ميزة المكالمات فائقة العرض الترددي.

وقد تم تصميم سلسلة Galaxy Buds3 ليس فقط لتوفير تجربة صوتية متميزة، ولكن أيضاً لتحقيق المزيد بموارد أقل لخدمة الناس والحفاظ على الكوكب. وتتميز سماعات Galaxy Buds3 وBuds3 Pro بالعديد من المكونات في العلبة وسماعات الأذن التي تم تصنيعها باستخدام مواد بلاستيكية معاد تدويرها يتم الحصول عليها من شباك الصيد المهملة أو براميل المياه. يتم تعبئة كل قطعة من سماعات Galaxy Buds3 في صندوق تغليف مصنوع من مواد ورقية معاد تدويرها بنسبة 100%.

ستكون سلسلة Galaxy Z Fold6 وZ Flip6 وGalaxy Buds3 متاحة للطلب المسبق بدءاً من اليوم 10 يوليو، مع التوفر العام بدءاً من 24 يوليو.

ويتوفر هاتف Galaxy Z Fold6 بتشكيلة واسعة من الألوان المميزة والجذابة، بما في ذلك اللون الفضي، والوردي، والكحلي، بينما يتوفر هاتف Galaxy Z Flip6 أيضاً باللون الفضي، والأصفر، والأزرق، والأخضر النعناعي، ما يتيح للمستخدمين إمكانية اختيار اللون الذي ينسجم مع ذوقهم الشخصي وأسلوبهم الخاص.

علاوة على ذلك، يمكن للعملاء طلب أجهزة Galaxy Z عبر الإنترنت من موقع Samsung.com، حيث تتوفر الأجهزة بألوان حصرية إضافية مثل الأسود المصقول والأبيض، واللون الخوخي الفريد لهاتف Galaxy Z Flip6.

وتتميز سلسلة Galaxy Buds3 بتصميم أنيق وعصري، ما يجعلها مريحة وملائمة للاستخدام اليومي. وتتوفر هذه السماعات باللونين الفضي والأبيض، لتناسب مختلف الأذواق.

ولتوفير المزيد من الطمأنينة للعملاء، ستقدم سامسونج خدمة Samsung Care+ مجاناً لمدة عام واحد أثناء فترات الطلب المسبق. وستوفر هذه الخدمة تغطية معتمدة من خبراء سامسونج ضد الأضرار العرضية التي قد تلحق بمنتجات العملاء.