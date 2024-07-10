أمل غربي تطرح أغنية لا بأس بلهجة تونسية

قررت المطربة أمل غربي طرح أغنية جديدة بلهجتها الأم التونسية بعنوان “لا بأس” التي صورتها في دبي علي مدار يومين مع المخرج ساري منير و مراد كداشي هذا العمل له روح جديدة في الإخراج والأوان الحديثة ، ظهرت امل في أربعة ( لوكات ) من اختيار خبيرة الأزياء نبيلة جاد لله التي أصرت أن تكون امل مختلفة حتى في المكياج الذي تفوقت فيه عبير ستايل وكان شي جديد على امل حتى من ناحية الرقص مع فرقة اجنبية هذه الاغنية من كلمات والحان وتوزيع حمدي المهيري واشراف علي الإنتاج EK Productions

تقول كلمات الأغنية :-

لابأس

خلوني في حالي لاباس

بلا حب بلا وجع راس

مليت كثر الاسأله

وين رحتي وين باغي تروح

كل يوم نفس المشكله

مالغيره طلعت الروح

كل شي حلو في الاول

حلوه الدنيا و عال العال

في لحظه كل شي يتحول

سبحان مغير الأحوال