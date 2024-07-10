يورو 2024.. جاكبو يقود التشكيل المتوقع لمنتخب هولندا أمام إنجلترا

يصطدم المنتخب الهولندى بنظيره الإنجليزى، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الاربعاء، وذلك على ملعب "سيجنال ايدونا بارك"، ضمن منافسات نصف نهائى كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، التى تستضيفها ألمانيا.



ومن المتوقع أن يخوض هولندا اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: فيربروجين.

خط الدفاع: دومفريس، دي فري، فان دايك، ناثان أكي.

خط الوسط: شوتين، تشافى سيمونز، ريندرز.

خط الهجوم: ستيفن بيرجوين، ممفيس ديباي، كودى جاكبو.

تتواجد الطواحين الهولندية، فى دور نصف النهائى، بعد الفوز "بشق الأنفس"، على حساب تركيا، بهدفين لهدف، بعد أن كان المنتخب التركى الأقرب للتأهل، بفوزه بهدف عن طريق اللاعب صامت أكايدن، إلا أن ستيفان دي فري سجل هدف التعادل فى الدقيقة الـ 70، وميرت مولدر الذى سجل هدفا في مرماه فى الدقيقة الـ 76، نتيجة الضغط المستمر من هولندا.

لا تقبل تلك المباراة القسمة على اثنين، فيجب أن يكون هناك فائز بالمواجهة للوصول إلى نهائي يورو 2024.

ويعتمد المنتخب الهولندى فى تلك المواجهة على تاريخ المواجهات التى تجمعه بالأسود الثلاثة، حيث التقيا فى 12 مباراة سابقة، حققت الطواحين الفوز فى 5 منها، وكان التعادل حاضرا فى 4 لقاءات، فيما كان انتصرت الأسود الثلاثة فى 3 مباريات فقط.

ومن المفارقات أن آخر مواجهة جمعت بين المنتخبين كانت أيضا فى نصف نهائى بطولة دورى الأمم الأوروبية 2019، والتى اكتسحت فيها الطواحين الهولندية الأسود الثلاثة، بثلاثة أهداف لهدف، لتتأهل للنهائى الذى ظفر به المنتخب البرتغالى فى حضور "الدون" كريستيانو رونالدو ورفقائه.

