إصابة 4 طالبات بالزائدة وحالات إغماء بلجان الثانوي بالفيوم

أصيبت طالبة بالزائدة الدودية وثلاث طالبات بحالات إغماء اليوم، بعدد من لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الفيوم، تم نقل الطالبات إلى المستشفيات، وتحررت المحاضر اللازمة بالوقائع الـ4 .

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم قد تلقت بلاغا بإصابة طالبة بمجمع مدارس سنورس، بحالك إغماء وإنتقلت سيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ وتبين أن الطالبة تدعي شهد م م 15 سنة وتم نقلها إلى مستشفى سنورس المركزي .

كما تلقت شرطة النجدة بلاغا بتعرض طالبة بمدرسة أبو صير النموذجيه بمركز إطسا لحالة إغماء، وإنتقلت سيارة إسعاف الي مكان البلاغ وتم نقل الطالبة الي مستشفى اطسا المركزي، وتحرر. محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

وتلقت شرطة النجدة بلاغا ثالثا بتعرض طالبة لحالة إعياء شديدة بلجنة مدرسة ابوصير النموذجيه بمركز اطسا، وعلي الفور إنتقلت سيارة إسعاف الي مكان البلاغ وتبين إصابة الطالبة اماني السيد محمود احمد ١٩ سنة ، بالزائدة الدودية وتم نقلها الي مستشفي اطسا المركزي.

كما تلقت شرطة النجدة بلاغا بتعرض طالبة بلجنة مدرسة الشواشنة الابتدائية لحالة إغماء وتبين أن الطالبة تدعي هنا س 18 سنة وتم نقلها الي المجمع الطبي بالشواشنة.