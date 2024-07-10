تمهيدًا لتسليمها.. وزير الإسكان يتفقد وحدات سكن لكل المصريين في حدائق العاصمة

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللمسات الأخيرة لإنهاء عدد من الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" - محور منخفضى الدخل، بمدينة حدائق العاصمة، استعداداً لتسليمها لمستحقيها، يرافقه المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد الوزير للشئون الفنية، والمهندس عمار مندور، رئيس جهاز المدينة، والمهندس عمرو خطاب، مدير عام بالمكتب الفنى للوزير.



ووجه المهندس شريف الشربيني، بإعداد جداول زمنية مضغوطة لإنهاء الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" على مستوى الجمهورية، وتسليمها تباعاً للمستحقين، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات التى تمس حياة المواطن المصرى بشكل مباشر، وتحقق له جودة الحياة، وفى مقدمتها مشروعات المبادرتين الرئاسيتين "سكن لكل المصريين"، و"حياة كريمة".



تجول وزير الإسكان ومرافقوه، بموقع وحدات المبادرة الرئاسية، وتفقد عدداً من الوحدات السكنية، كما تفقد الوحدات الجارى تنفيذها ضمن نموذج الإسكان الأخضر، واستمع لشرح من مسئولى جهاز مدينة حدائق العاصمة، عن الموقف التنفيذى لوحدات المبادرة الرئاسية، حيث أوضحوا أن المدينة تضم أكثر من 100 وحدة سكنية (تم وجار تنفيذها) ضمن المبادرة الرئاسية بمحورى منخفضى ومتوسطى الدخل، منها نحو 10 آلاف وحدة بنموذج الإسكان الأخضر.



وأصدر الوزير توجيهاته لمسئولى جهاز مدينة حدائق العاصمة، بالمتابعة الدورية والحثيثة لمختلف مراحل تنفيذ مختلف المشروعات، والاهتمام الشديد بأعمال الصيانة والنظافة والزراعة، وإثراء المسطحات الخضراء بزهور ملونة لإضفاء لمسة جمالية، وكذا الاهتمام بأعمال تنسيق الموقع والأرصفة، وأعمال الإنارة، وتطوير مداخل المدينة، وتوفير متطلبات كبار السن وذوى الهمم.

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