بلينكن: جار إرسال مقاتلات من طراز "F-16" إلى أوكرانيا

تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي تستضيفها العاصمة الأمريكية واشنطن، عن الحرب الروسية الأوكرانية، بحسب ما ذكرت "بي بي سي".

وعندما سئل عما يراه "انتصارا" لأوكرانيا في حربها مع روسيا، قال بلينكن إن: "النجاح هو أوكرانيا قوية ومستقلة. أوكرانيا قادرة على الوقوف على قدميها، ومتكاملة بشكل متزايد مع منظمات مثل الاتحاد الأوروبي والناتو."

وأضاف: "ما نراه هو أن أوكرانيا تسير في مسار للقيام بذلك عسكريا."

كما تحدث مرة أخرى عن نقل مقاتلات من طراز "F-16" إلى أوكرانيا، حيث قال أن العملية "جارية في الوقت الحالي."

وأوضح أن تلك المقاتلات ستساعد أوكرانيا كثيرا في حربها مع روسيا، وستقنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه لا يوجد طريق لانتصار روسيا في الحرب.

وأكد: "أسرع طريقة للسلام هي من خلال أوكرانيا قوية."