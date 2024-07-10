انتخابات التشكيليين| إعلان أسماء المرشحين على مقعد النقيب ومجلس الإدارة

تخوض نقابة الفنانين التشكيليين، انتخابات على مقعد نقيب التشكيليين وأعضاء مجلس الإدارة، حيث تم الإعلان، خلال الأيام الماضية، عن أسماء المرشحين، ومن المقرر أن اليوم الأربعاء الموافق 10 يونيو هو آخر يوم للطعون والتنازلات، وسيكون الفصل فى الطعون وإعلان الأسماء النهائية الأربعاء 17 يوليو 2024.

موعد انتخابات التشكيليين

و تم تحديد موعد الانتخابات الجمعة 16 أغسطس، وموعد الإعادة 30 أغسطس، على أن تتم الانتخابات طبقا لقانون النقابة رقم 83 لسنة 1976 والمعدل برقم 122 لسنة 1983، طبقا للأغلبية المنصوص عليها بالقانون في المرحلة الأساسية والإعادة طبقا للتعديل الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2019.

المرشحين على مقعد النقيب ومجلس الإدارة

تتضمن قائمة الأسماء المرشحة على مقعد النقيب كلا من : "ميرفت مرسى، طارق الكومى، مختار النادى، حمدى أبو المعاطى، محمد الصبان، مرفت السويفى."

كما جاءت أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة شعبة التصوير، مى تيمور، شريف عبد القادر، أمنية أمين، أحمد جلال، ميرفت شاذلى، أسامة ممدوح، محمد الصبان، أما شعبة الديكور فجاءت كالآتى طلعت محبوب، سوزان، إيمان البابلى، محمود سرحان أبو الليل، مصطفى غنيم، هالة حسنين، حمدى محمود، افنان حيدر، حسين النبوى، مدت أحمد رجب، وبالنسبة إلى شعبة الجرافيك فتضمنت الآتى تغريد عبد المجيد، مدحت أبادير، محمود حفنى، سوزان التميمى، سهير عثمان، ميسون قطب، حنان سمير، أسماء الدسوقى، سيد عبد العظيم، أشرف عبد الفتاح، وبالنسبة لشعب النحت تضم الأتى، نصر، فادى لطفى، عبد المنعم عبد السميع، رمضان خميس، ايهاب الطوخى، هشام عبد المعطى.

انسحاب الدكتورة صفية القبانى

وكانت قد أعلنت الدكتورة صفية القبانى، نقيب التشكيليين السابق، عدم ترشحها في الدورة الجديدة، كما تنازلت عن رئاسة لجنة الانتخابات، معلقة: "اعضاء الجمعية العمومية للفنانين التشكيليين، تشرفت أن أكون نقيبا لدورة كاملة أربع سنوات، يناير ٢٠٢٠-٢٠٢٤ حتي الآن.. نحن في السنة الخامسة حتي إتمام الانتخابات علي خير وتسليمها باذن الله لمجلس جديد ونقيب جديد خلال أسابيع قليلة، أحببت النقابة وسعيت إلي خدمتها بكل ما أستطيع، ولم أرغب في الترشح فترة أخري.. علي الرغم أن النقابة مكان ترتفع فيه وتزيد علاقاتك الإنسانية بزملائك وتنمو، وقد حصدت الكثير من الصداقات والعلاقات الجميلة الطيبة، لأخذ استراحة محارب، وإعطاء فرصة لمجلس جديد ونقيب جديد ودماء جديدة لخدمة الزملاء".