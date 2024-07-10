مقاتلة روسية تعترض طائرة حربية نرويجية

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن مقاتلة روسية من طراز "ميج-31" اعترضت طائرة دورية لسلاح الجو النرويجي من نوع "بي-8 آي بوسيدون"، فوق بحر بارنتس، ومنعتها من اختراق الحدود الروسية.

وقالت الوزارة في بيانها إن أنظمة مراقبة المجال الجوي الروسية رصدت فوق بحر بارنتس هدفا جويا يقترب من أجواء روسيا الاتحادية، ولتحديد هوية الهدف ومنع انتهاك سماء البلاد، أقلعت مقاتلة "ميغ-29" تابعة للأسطول الشمالي الروسي.

وأضافت أن طاقم المقاتلة الروسية حدد الهدف الجوي الذي تبين أنه طائرة نرويجية من طراز "R-8A Poseidon"، ومنعها من انتهاك المجال الجوي الروسي وأجبرها على الابتعاد.