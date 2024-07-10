مدبولي يوجه رسائل مهمة لوزير الثقافة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة.



وفى مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء الاهتمام بملف الثقافة وكافة الأمور التي تتعلق ببناء الإنسان المصري، قائلا له :" نُعول عليكم كثيراً في العمل على استعادة قوة مصر الناعمة، وتعزيز الهوية الثقافية المصرية".



وفى هذا السياق، أكد رئيس الوزراء “ضرورة استمرار العمل على تعظيم الاستفادة مما نمتلكه من أصول ثقافية، جذباً لمزيد من شبابنا، فلدينا القصور الثقافية والمسارح، وغيرها من الأصول الثقافية التي يجب أن تستغل الاستغلال الأمثل”، لافتا إلى أهمية وجود خطة متكاملة بمستهدفات واضحة لتحقيق الأهداف المرجوة في هذا الصدد.

وخلال اللقاء، أشار الدكتور أحمد فؤاد هنو إلى أن الوزارة لديها العديد من القطاعات والهيئات، مضيفا:" نعمل حالياً على وضع برامج متكاملة لتعظيم الاستفادة من هذه القطاعات والهيئات، وصولا لتحقيق مستهدفات الدولة في ملف الثقافة".

ولفت وزير الثقافة إلى ما يتم من تعاون وتنسيق مع مختلف جهات وأجهزة الدولة المعنية، للتوسع في إقامة المزيد من الفعاليات والأنشطة الثقافية، ودعم المواهب الإبداعية، إلى جانب العمل على التشغيل الأمثل لمختلف القصور الثقافية على مستوى الجمهورية، وفي هذا الصدد، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بأهمية وجود تعاون مع القطاع الخاص في مجال إدارة وتشغيل قصور الثقافة.

كما أشار الدكتور أحمد فؤاد هنو، خلال اللقاء، إلى الجهود المبذولة حالياً لإعداد منتجات ثقافية متنوعة تناسب شريحة الشباب، وكلف رئيس الوزراء، في هذا الصدد، بالعمل على أن تصل مختلف الفعاليات والأنشطة الثقافية الجاري إعدادها إلى مختلف الفئات المستهدفة بمحافظات الجمهورية.

وأكد وزير الثقافة، الاهتمام بملف التحول الرقمي، وذلك من خلال السعي للتوسع في طرح مختلف إصدارات الوزارة عبر المنصات المتخصصة للنشر الإلكتروني، وكذا الخاصة بالكتب المسموعة، إلى جانب جهود رقمنة المتاحف، لافتا إلى أن هناك تعاون تام مع وزارة الاتصالات في ذلك، بما يسهم في نشر الوعي والثقافة، ويعزز الهوية الثقافية المصرية.