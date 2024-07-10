سعر الدولار مساء اليوم الأربعاء 10 يوليو 2024

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري،مساء اليوم الأربعاء 10 يوليو 2024، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة العاملة في القطاع المصرفي المصري، وقبل أسبوع من اجتماع لجنة السياسة النقدية لتحديد سعر الفائدة.

وارتفع سعر الدولار بقيمة 15 قرشا في بعض البنوك العاملة في القطاع المصرفي خلال تعاملات أمس الثلاثاء.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري اليوم نحو 48.02 جنيه للشراء، ونحو 48.13 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 48.03 جنيه للشراء، ونحو 48.13 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في التجاري الدولي، نحو 48.04 جنيه للشراء، ونحو 48.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في البنك الأهلي الكويتي

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان، نحو 48.02 جنيه للشراء، ونحو 48.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك المصري الخليجي، نحو 47.87 جنيه للشراء، ونحو 47.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية نحو 48.02 جنيه للشراء، ونحو 48.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد نحو 48.02 جنيه للشراء، ونحو 48.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي نحو 48.08 جنيه للشراء، ونحو 48.18 جنيه للبيع.

أعلن البنك المركزي المصري، أمس الثلاثاء 9 يوليو 2024، سحب فائض سيولة بقيمة 1.249 تريليون جنيه من 30 بنكا عاملا في القطاع المصرفي، في إطار عطاءات السوق المفتوحة.