مطار مطروح يستقبل 7 طائرات شارتر من إيطاليا

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، أن مطار مرسى مطروح الدولى استقبل أمس 7 طائرات شارتر قادمة من دولة إيطاليا ليصل إجمالى التدفق السياحى لعدد 124 طائرة شارتر من عدد من الدول الأجنبية بمطاري مرسى مطروح والعلمين.

استمرار حركة السياحة الخارجية الوافدة على مطروح

وأكد محافظ مطروح استمرار حركة السياحة الخارجية مع استقبال محافظة مطروح مزيدا من رحلات الطيران الشارتر القادمة من عدد من الدول الأوربية، وأن المحافظة تشهد حالة من الرواج والنشاط السياحي سواء من السياحة الداخلية والسياحة الخارجية.

استقبل مطار مرسى مطروح الدولى عدد 109 طائرات شارتر وبيانها كالتالى عدد 44 رحلة قادمة من دولة إيطاليا وعدد 22 رحلة من دولة سلوفاكيا وعدد 27 رحلة من دولة التشيك وعدد 9 رحلات من دولة صريبا وعدد 7 رحلات من بولندا، وفى مطار العلمين الدولى تم وصول عدد 11 رحلة شارتر قادمة من دولة التشيك وعدد 2 رحلة قادمة من دولة بيلا روسيا، وعدد 2 رحله من المملكة العربية السعودية بمطار العلمين، وذلك منذ بداية موسم رحلات الشارتر 2024 في مايو الماضي.

استقبال السياح بالورود والكتيبات التعريفية

ومن جانبه أوضح محمد أنور مدير عام السياحة والمصايف بمحافظة مطروح، أنه يتم استقبال رحلات الطيران السياحية القادمة للمحافظة والترحيب بالسائحين، وتوزيع الورود والكتيبات التعريفية بالمحافظة باللغات المختلفة والبروشورات الدعائية وكروت البوستال بمشاركة مكتب هيئة تنشيط السياحة ومكتب وزارة السياحة بالمحافظة والتي توضح أهم معالم المحافظة السياحية.

مطروح مرسى مطروح يستقبل 7 طائرات شارتر قادمة من دولة إيطاليا

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