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الأربعاء 10 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سائق يمزق جسد نجلته بسبب شكه في سلوكها بالوراق

ارشيفية
ارشيفية
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تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الوراق من ضبط سائق تعدى على نجلته بالضرب وأحدث لها إصابات بالغة باستخدام سلاح أبيض «كتر» بسبب خلافات أسرية فيما بينهما، وتم تحرير المحضر بالواقعة والعرض على النيابة، بينما تمكث الفتاة في مستشفى الوراق العام لتلقي العلاج اللازم. 

سائق يمزق جسد نجلته 


وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا  من مستشفى الوراق، أفاد بوصول فتاة مصابة بجرح قطعي بالرقبة وارتجاج بالمخ وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم والحالة العامة سيئة.

وباجراء التحريات حول الواقعة تبين أن الفتاة المصابة تُدعى «جنا. س» وتبلغ من العمر 18 عامـًا، وقام والدها بضربها ضربًا مبرحًا بسبب تغيبها عن المنزل وشكه فى سلوكها.

جرى ضبط المتهم وتبين أنه يعمل سائق ويبلغ من العمر 46 عامًا، بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح الأبيض المستخدم «كتر»، وجرى اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال الواقعة. 

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