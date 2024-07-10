ستولتنبرج: قمة الناتو ستتخذ قرارات مهمة تتعلق بـ الدفاع والردع

قال سكرتير عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج إن قمة الحلف التي تستضيفها واشنطن حاليا ستتخذ قرارات مهمة فيما يخص الدفاع والردع والقضية الأوكرانية وتوسيع الشراكات مع الحلفاء في منطقتي المحيط الهندي والهادئ.

وتوقع ستولتنبرج أن يوافق الحلفاء خلال القمة على حزمة ضخمة لدعم أوكرانيا تتألف من عدة عناصر أولها تشكيل قوة من الحلف لتوفير الدعم الأمني والتدريب لأوكرانيا، يليها تعهد طويل الأمد من الحلفاء بالاستمرار في دعم أوكرانيا، وذلك في مؤتمر صحفي نقلته شبكة “سي.إن.إن.” الأمريكية.

وأضاف ستولتنبرج أن الحزمة المتوقعة قد تضم أيضا إعلانات جديدة بتقديم دعم عسكري فوري لأوكرانيا يضم الدفاع الجوي، فضلا عن توقيع اتفاقيات أمنية ثنائية جديدة بين حلفاء الناتو وأوكرانيا.

وأكد السكرتير العام أن هذه العناصر سويا تشكل جسرا قويا لعضوية أوكرانيا في الحلف، معربا عن ثقته في أن الحلفاء سيجددوا التزامهم بتحقيق عضوية أوكرانيا في الحلف.

وتستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن حاليا قمة الحلف التي تتزامن مع حلول الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسه، وهي المناسبة التي وصفها ستولتنبرج بأنها ذكرى تاريخية لتأسيس أنجح حلف في التاريخ.