البورصة تنظم برنامجا تدريبيا حول نظام تداول أدوات الدين الحكومية (GFIT)

نظمت البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، برنامجا تدريبيا حول مبادئ وأسس التعامل في أدوات الدين والتدريب على نظام تداول أدوات الدين الحكومية (GFIT)، وذلك بمقر البورصة المصرية بالقرية الذكية.

حضر البرنامج 16 من الكوادر المتخصصة في تداول أدوات الدين يمثلون 8 من شركات السمسرة في الأوراق المالية الأعضاء في البورصة المصرية.

وصرح أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية - بأن تنظيم هذا البرنامج التدريبــي تم في إطار التنسيق مع الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي في هذا الشأن. وأضاف: تركز التدريب على نظام تداول أدوات الدين الحكومية (GFIT) بالإضافة إلى شرح واف لدور الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي في تسوية تعاملات أدوات الدين الحكومية، كما تضمن مقدمة عن الإطار القانوني والفني لأدوات الدين الحكومية.

ونفاذا للمادة (29) من استراتيجية البورصة المصرية للتطوير، تعمل البورصة المصرية حاليا – وبالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الأطراف - على السماح لشركات السمسرة المرخص لها بنشاط السمسرة في السندات الحكومية بتداول أدوات الدين الحكومية من سندات وأذون الخزانة لكافة فئات المستثمرين المصريين وغير المصريين بالبورصة المصرية وفقا للمتطلبات والشروط التي تضعها الهيئة، وذلك لخلق طلب إضافي عليها وزيادة أحجام وقيم تداول أدوات الدين الحكومية من خلال البورصة المصرية.