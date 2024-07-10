يورو 2024.. تشكيل هجومى لإنجلترا أمام هولندا

يلتقى منتخب انجلترا، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الاربعاء بنظيره الهولندي، وذلك على ملعب "سيغنال ايدونا بارك"، ضمن منافسات نصف نهائى كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، التى تستضيفها ألمانيا.

ومن المتوقع أن يخوض إنجلترا اللقاء بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: بيكفورد.

خط الدفاع: ووكر، ستونز، جويهي.

خط الوسط: ساكا، ماينو، رايس، لوك شاو.

خط الهجوم: هاري كين، بيلينجهام، فودين.

وتأهل المنتخب الإنجليزى إلى دور نصف النهائى، على حساب نظيره سويسرا، بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، ليتجها إلى شوطين إضافيين ليسفرا عن نفس النتيجة، وبعدها احتكما إلى ركلات الترجيح التى أعلنت عن فوز الأسود الثلاثة، بنتيجة 5 أهداف لثلاثة.