مناقشة الجديد فى تخدير حالات جراحات المخ والأعصاب بكلية طب سوهاج

نظم قسم التخدير والعناية المركزة وعلاج الآلم بكلية الطب البشري جامعة سوهاج يوماً علمياً عن الجديد فى تخدير حالات جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقرى، بحضور أكثر من 50 طبيب مقيم ومدرسين مساعدين بالقسم.

وقال الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن حالات جراحات المخ والعمود الفقرى تمثل نسبة كبيرة منها أورام المخ، والتى زادت نسبتها فى المجتمع، كما تمثل حالات حوادث المخ والعمود الفقرى الفئة الأعلى والأخطر فى حوادث الطرق.

وأضاف رئيس جامعة سوهاج، أن تنظيم اليوم العلمي يهدف الي تدريب شباب الأطباء علي التعامل مع تلك الحالات، حيث يحتاج تخدير هذه الحالات الى وعى كامل بكل جديد فى التخدير والرعاية المركزة وذلك من اجل تقديم خدمة ورعايه طبيّة متميزة للمواطنين.

عميد طب سوهاج: نحرص علي تنظيم لقاءات علمية لتبادل المعرفة والخبرة

واوضح الدكتور مجدي امين القاضي عميد كلية الطب بجامعة سوهاج، أن الكلية تحرص علي تنظيم تلك اللقاءات العلمية لتبادل المعرفة والخبرة بين الأساتذه وشباب الأطباء، حيث حاضر فى اللقاء الدكتور الحداد على موسى رئيس اليوم العلمى، والدكتور خالد حسان والدكتور وائل الهم اساتذة بالقسم، بحضور الدكتور عبدالرحمن حسن، مؤسس قسم التخدير، ورئيس شرف اليوم العلمى والدكتور فوزى عباس رئيس القسم.

وأوضح الدكتور عباس فوزى ان اليوم العلمي ناقش كل ماهو جديد عن تخدير حالات جرحات المخ والأعصاب والعمود الفقرى والحوادث المتعلقه بالمخ والعمود الفقرى وطرق العناية المركزة الخاصة بحوادث الرأس و المخ والعمود الفقرى،

وشدد علي حرص القسم علي تكرار تنظيم اللقاءات العلمية لفتح الباب لشباب القسم لمزيد من البحث العلمى فى كل جديد يخص المرضى المعرضين للعمليات الجراحية المتعددة والمختلفة.