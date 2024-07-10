بدء الاجتماع الثاني للجنة البرلمانية لدراسة برنامج الحكومة

بدأ منذ قليل الاجتماع الثاني للجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعدي الدين، وكيل أول المجلس.

وينعقد الاجتماع بحضور الدكتور احمد هنو، وزير الثقافة، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

و انطلقت اعمال اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب عملها اليوم الأربعاء 10 يوليو 2024 في تمام الساعة العاشرة صباحاً .

تعقد اللجنة اجتماعين اليوم ، الأول : بحضور وزراء " المالية ، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، والاستثمار والتجارة الخارجية " ، والاجتماع الثانى بحضور وزراء " العدل ، والأوقاف ، والثقافة " ذلك للرد على تساؤلات واستفسارات أعضاء اللجنة حول برنامج الحكومة .



وتضم اللجنة الخاصة نحو 42 نائباً وهم النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، وعدد من النواب المستقلين والمعارضة.

بدأ الاجتماع الاول بحضور وزراء المالية

والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي.



ومن جانبه أكد المستشار أحمد سعد الدين رئيس اللجنة الخاصة حرص اللجنة على مراجعة ما جاء بالبرنامج المقدم من الحكومة ومدى التزام البرنامج بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بما يلبي تطلعات وطموحات الشعب المصري، وتحقيق مستوى أفضل من الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل عاجل وملموس، بما يشمله ذلك من مواجهة عاجلة لارتفاع الأسعار وضبط الأسواق، والحد من التضخم، وسرعة الانتهاء من حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وتعميق الصناعة المحلية، فضلاً عن مواجهة التحديات الإقليمية للدولة المصرية التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.