ads
الأربعاء 10 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

وثائق عدم الانحياز في "أيام الثقافة الصربية في مصر".. صور

١١٦ عام على العلاقات المصرية الصربية 

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

افتتح  الدكتور اسامة طلعت، رئيس دار الكتب والوثائق، معرض للوثائق والدوريات، الذي نظمته الدار، بالتعاون والمجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتور هشام عزمي، والسفارة الصربية بالقاهرة والأرشيف الوطني الصربي، وذلك ببهو المجلس الأعلى، صباح اليوم في حضور  ميلان ترزيتش - مدير أرشيفات يوجوسلافيا، وعدد من المتخصصين من الجانب الصربي في الدراسات التاريخية.

١١٦ عام على العلاقات المصرية الصربية 

تأتى الفعالية في إطار برنامج فعاليات احتفالات وزارة الثقافة بمرور 116 عام على العلاقات المصرية الصربية، وتحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، انطلقت فعاليات "أيام الثقافة الصربية في مصر".

معرض وثائق  حركة عدم الانحياز

 تضمن المعرض أبرز وثائق حركة عدم الانحياز، ومجموعة من الصور النادرة للمؤتمر الأول لرؤساء دول الحركة، الذي عُقد في بلجراد عام 1961 بمشاركة مصر، إضافة إلى  مذكرة للعرض على رئيس الجمهورية بتشكيل وفد الجمهورية العربية المتحدة للاجتماع التمهيدي لدول عدم الانحياز بمدينة القاهرة يوم ٥ يونيو ١٩٦١، جزء من خطاب الرئيس جمال عبد الناصر في مؤتمر أقطاب الدول غير المنحازة بمدينة بلجراد في سبتمبر ١٩٦١، قرار جمهوري بتشكيل وفد الجمهورية العربية المتحدة لمؤتمر دول عدم الانحياز بتاريخ ٣ أكتوبر ١٩٦٤.

 

450553094_864845155670918_5593403920880783392_n
450553094_864845155670918_5593403920880783392_n
450553525_864845095670924_1330021350371432953_n
450553525_864845095670924_1330021350371432953_n
449954302_864845089004258_5941566105325590730_n
449954302_864845089004258_5941566105325590730_n
450251998_864845102337590_7407282405530372313_n
450251998_864845102337590_7407282405530372313_n
دار الكتب والوثائق معرض وثائق حركة عدم الانحياز المجلس الأعلى للثقافة السفارة الصربية بالقاهرة وزارة الثقافة المصرية 116 عاما على العلاقات المصرية الصربية