وثائق عدم الانحياز في "أيام الثقافة الصربية في مصر".. صور

افتتح الدكتور اسامة طلعت، رئيس دار الكتب والوثائق، معرض للوثائق والدوريات، الذي نظمته الدار، بالتعاون والمجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتور هشام عزمي، والسفارة الصربية بالقاهرة والأرشيف الوطني الصربي، وذلك ببهو المجلس الأعلى، صباح اليوم في حضور ميلان ترزيتش - مدير أرشيفات يوجوسلافيا، وعدد من المتخصصين من الجانب الصربي في الدراسات التاريخية.

١١٦ عام على العلاقات المصرية الصربية

تأتى الفعالية في إطار برنامج فعاليات احتفالات وزارة الثقافة بمرور 116 عام على العلاقات المصرية الصربية، وتحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، انطلقت فعاليات "أيام الثقافة الصربية في مصر".

معرض وثائق حركة عدم الانحياز

تضمن المعرض أبرز وثائق حركة عدم الانحياز، ومجموعة من الصور النادرة للمؤتمر الأول لرؤساء دول الحركة، الذي عُقد في بلجراد عام 1961 بمشاركة مصر، إضافة إلى مذكرة للعرض على رئيس الجمهورية بتشكيل وفد الجمهورية العربية المتحدة للاجتماع التمهيدي لدول عدم الانحياز بمدينة القاهرة يوم ٥ يونيو ١٩٦١، جزء من خطاب الرئيس جمال عبد الناصر في مؤتمر أقطاب الدول غير المنحازة بمدينة بلجراد في سبتمبر ١٩٦١، قرار جمهوري بتشكيل وفد الجمهورية العربية المتحدة لمؤتمر دول عدم الانحياز بتاريخ ٣ أكتوبر ١٩٦٤.

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