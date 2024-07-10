رئيس جامعة دمياط يجتمع بأعضاء لجنة إعادة تأهيل المدن الجامعية

في إطار استعداد جامعة دمياط للعام الدراسي الجديد ، اجتمع الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة اليوم بلجنة إعادة تأهيل وصيانة المدينة الجامعية بحضور الدكتور محمد عبده عماشة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، ورئاسة الدكتور حمدي الغندور عميد كلية الهندسة ، والدكتور محمد عبد الحميد شهاب أمين عام الجامعة ، والدكتور محمد غصوب وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد الجمل رئيس قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة، والمهندسة حنان الحلفاوي مدير عام الشئون الهندسية، وإيهاب فوزي مدير إدارة الموازنة بالجامعة.

تناول الاجتماع آليات إعادة تأهيل وصيانة منشآت المدن الجامعية ووضع التصورات المبدئية لها مع مراعاة إجراءات وضوابط السلامة والصحة المهنية .

وشدد رئيس الجامعة على سرعة البدء والالتزام بمخطط زمني ينتهي قبل بداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.