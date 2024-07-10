مسئول سورى: عودة الرحلات بين دمشق والرياض.. والتحضير لتسيير رحلة أخرى لجدة

أعلن مدير مؤسسة الخطوط الجوية العربية السورية للطيران حاتم كباس، وصول أول رحلة منتظمة من مطار دمشق إلى مطار الملك خالد الدولى بالرياض، اليوم الأربعاء، إيذانًا بعودة رحلات الطيران المنتظم بين البلدين، على التوازى مع التحضيرات لتسيير رحلة أخرى (دمشق – جدة).

وقال كباس في تصريحات لوكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) إن الرحلات الجوية المنتظمة بين البلدين كانت متوقفة تماما منذ عام 2012، ما شكل عبئا كبيرا على المسافرين بحكم توجههم للسفر إلى دول الجوار أو عن طريق البر للوصول إلى سوريا، إلا أنه تم اليوم الاتفاق على تسيير رحلة أسبوعية على أن تصبح رحلتين خلال الفترة القادمة، وفق الحاجة.

وأشار إلى أنه بعد تسيير رحلات خط (دمشق - الرياض)، يتم العمل حاليا على تسيير رحلة إلى مطار جدة، بمعدل رحلة أسبوعية منتظمة أيضا، مؤكدا أن العمل جار على دراسة العديد من الطلبات للموافقة على عودة الرحلات الجوية المنتظمة إلى محطات أخرى.

وحول أهمية عودة الرحلات المنتظمة مع المطارات السعودية، أكد كباس أنها خطوة إيجابية في مسيرة التطور الحاصل بين البلدين، وتوفر الجهد والوقت للمسافرين وللجالية السورية في السعودية، وتشجع السياحة وستُسهل من عملية التواصل بينهما وتُساهم في تعزيز الروابط بين البلدين.