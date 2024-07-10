المهنية الإعلامية والتحقيق في وفاة أحمد رفعت

الأربعاء 10/يوليو/2024 - 04:30 م

ليس هناك ثمة ارتباط وثيق بين الإعلام ودوره المعروف في كشف الحقيقة للجمهور والدكتور وليد دعبس رئيس مجلس إدارة نادي مودرن سبورت، إلا في قضية التحقيق في أسباب وفاة اللاعب الشاب أحمد رفعت نجم مصر ونادي الزمالك سابقا ونادي فيوتشر، الذي يمتلكه دعبس ! والذي أعلن عن استقالته من النادي عقب وفاة رفعت وبداية التحقيقات في أسباب الوفاة الغامضة للاعب الذي احزن مصر كلها والأمة العربية وليس فرق الدوري العام فحسب!



وكانت البداية في مكالمة تليفونية من وليد دعبس إلى قناة صدى البلد، لكي يشرح للرأي العام حقيقة الأمر، خاصة بعد تعرضه هو وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفين والإعلامي أحمد شوبير للهجوم الشديد من الجماهير التي وجهت لهم تهمة التسبب في تدمير وقتل اللاعب أحمد رفعت ! فما كان من الدكتور دعبس إلا أنه تواصل مع القناة والإعلامي المتميز هاني حتحوت، والذي نجح في استخراج أشياء لم يكن يعرفها أحد، بل أدانت شخصيات في واقعة وفاة اللاعب رفعت !



أهمية مكالمة حتحوت مع دعبس إنها انتزعت إجابات ولو مغلوطة على نقط حوارية متفتحش اصلا في قصة رفعت وطرحها دعبس بغرابة لا يحسد عليها لأن دعبس طلب المكالمة لأجل أن يصلح صورته ولم يكن يعرف إنها هتورطه بسبب ذكاء محاوره الشديد حتحوت وإلمامه بتفاصيل القصة.!



من أبرز نقاط المكالمة التي تابعها الملايين علي الشاشة مثلا فيه 9 شهور ما بين رجوع رفعت لمصر ومحاكمته محدش اتكلم عنهم وحتحوت سأل فيها ليه رفعت ملعبش ماتش الجيش الملكي ولعب بعدها في الدوري؟! يعني النادي كان عارف مشكلته وقد يكون مشارك في تهريبه كل الفترة دي وزيادة المشكلة اكثر دي نقطة مهمة.!



النقطة التانية بتاعت غلطة إجرائية اللي وقع فيها بلسانه دعبس وانكرها بعد كده ودي سبب المشكلة من الأول، ورق اتقال إنه هيتضبط واتعمل بالفهلوة واتورط فيه رفعت والدليل على إن النادي كان عارف وبيحاول يتذاكى علي انه سفر رفعت مع الفرقة ليبيريا وهو موقوف أصلا على إثر خلافه مع جنش في الملعب.!



الإعلامي حتحوت سأله طب رفعت سافر ليه وهو موقوف ؟! يجي دعبس بسذاجة يقوله "احنا بناخد اللاعيبة الكبار معانا زي جنش مثلا كخبرات "!؟ وهنا وقع بلسانه لأن جنش كان موقوف مع رفعت أصلا وراح عمل عمرة وقت الماتش ومراحش معاهم يعني النادي كان ناوي يهرب رفعت من الأول من غانا على الإمارات من بره بره يعني التوريط كان بسببهم وكانوا عارفين اللي فيها ومفيش حسن نية.



الإعلامي المتميز حتحوت تحمل تجاوزات دعبس في الحوار والمكالمة طوال ساعة تقريبا عشان بس يطلع باللي هو عاوزه ورجع القضية تريند وفتح منها محاور جديد !



وعندما سأل هاني حتحوت لوليد دعبس رئيس نادي مودرن في فيوتشر ‏هو ليه اللاعب بتاعك ملعبش ماتش الجيش الملكي في المغرب ولعب الماتش اللي بعده في القاهرة ؟ وده معناه أن اللاعب ممنوع من السفر فرد عليه وليد دعبس قائلا: " متزنقنيش ياهانى انتوا كلكم مأجورين"!!!



يعني السيد دعبس بيشتم كل الإعلاميين وبيقولهم أنتم مأجورين !



وقال كلام مش مفهوم بانفعال غير مبرر مع حتحوت وانتهت المكالمة. وفي النهاية قال هانى حتحوت " اتمنى الوزير يتفرج على الحلقه تانى وهيطلع الاجابه عن سؤال مين المتسبب في موت احمد رفعت" !!

فعلا كانت مكالمة تدرس في مناهج الإعلام للاعلامي المحقق المحترف والذي يتعمق في القضية بعد دراستها من كل جوانبها لكي يصل الي الحقيقة ويقدمها للجمهور المتعطش لمعرفة الحقيقة فقط ويقدم رسالته المهنية كما ينبغي !



كما أعطت لنا ردود الدكتور دعبس علي هاني قواعد أيضا، من أهمها الانفعال والصوت العالي وعدم الدقة في التحاور والقاء التهم دون أسانيد علي الإعلاميين ووصفهم بأنهم مأجورين لمجرد أنهم يبحثون عن الحقيقة في قضية وفاة شاب صغير، لم ينل حظه من الحياة بعد وفي مقابل عمره وكان ينتظره مستقبل باهر، ولكن يبدو أن كثير من الفاسدين في بلادنا وما أكثرهم لا يريدون الخير لأحد الا أنفسهم الإنارة بالسوء ولا يشبعون من حصائد فسادهم ولا يملء عيونهم الا التراب !

حق أحمد رفعت لازم يرجع،ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.