الثقافة تطلق عددا من المسابقات الإبداعية في مختلف المجالات

نظمت وزرة الثقافة العديد من المسابقات الإبداعية، من خلال قطاعاتها المتعددة بمحافظات الجمهورية، التي تتنوع مجالاتها من الترجمة وحماية البيئة وغيرها.

أطلق المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، الدورة الثالثة من جوائزه السنوية، لعام (2025/2024)، والتي تتضمن:-

أولًا: جائزة "جابر عصفور" للترجمة في مجال الآداب والدراسات النقدية، وهي جائزة تُمنح للأعمال المترجمة المتميزة في مجالات "الرواية، الشعر، القصة القصيرة، النصوص المسرحية، السيرة الذاتية، أدب الرحلات، دراسات عن الترجمة، الدراسات النقدية"، وغيرها.

ثانيًا: جائزة "جمال حمدان" للترجمة في مجال الدراسات الإنسانية والعلوم الاجتماعية، وهي جائزة تُمنح للأعمال المترجمة المتميزة في مجالات: "الفلسفة، علم النفس، علم الاجتماع، الاقتصاد، العلوم السياسية، التاريخ، الجغرافيا، الآثار، إدارة الأعمال"، وغيرها.

ثالثًا: جائزة "سميرة موسى" للترجمة في مجال الثقافة العلمية وتبسيط العلوم، وهي جائزة تُمنح للأعمال المترجمة المتميزة في مجالات: "الثقافة العلمية وتبسيط العلوم، فلسفة العلوم، تاريخ العلوم، التكنولوجيا"، وغيرها.

رابعًا: جائزة الترجمة للشباب، وهي جائزة تُمنح للأعمال المترجمة المتميزة التي أنجزها مترجمون شباب دون سن الأربعين في مجالات متنوعة.

شروط منح الجوائز

تُمنح الجوائز للأعمال المستوفاة لشروط التقدم، والتي تحقق معايير"أهمية العمل المُتَرجْم، دقة النقل عن النص الأجنبي ومدى صحة الترجمة والتدقيق، الحفاظ على مضمون العمل الأصل وروحه، جودة الصياغة العربية ووضوح الأسلوب، الجهد المعرفي المبذول من المُترجِم ".

خامسًا: جائزة "رفاعة الطهطاوي للترجمة عن مجمل الأعمال"، وهي جائزة تُمنح لأحد كبار المترجمين عن مجمل أعماله، تقديرًا لإسهامه في نقل وترجمة الأعمال التي شكلت نقلة معرفية وثقافية في المكتبة العربية، وجهوده في مجال الترجمة، ومشاركته في تأسيس مشروعات ثقافية كبيرة.

ومن شروط التقدم لهذه الجائزة: "أن تكون الأعمال مترجمة ومنشورة في إحدى دور النشر المصرية أو العربية، تكون الأعمال المترجمة حاصلة على حقوق الملكية الفكرية، تكون جميع الترجمات عن اللغة الأصلية"، وتُمنح الجائزة للأعمال المستوفاة لشروط التقدم، والمحققة لمعياري: "أهمية الأعمال المُتَرجْمة، أهمية الأعمال المُتَرجْمة".

ويمكن الحصول على نموذج المشاركة في الجائزة من مقر المركز القومي للترجمة، أو طلبه عبر البريد الإلكتروني، حيث يقوم المتسابق بتعريف العمل المُتَرجْم فيما لا يزيد عن ألف كلمة، وتقديم سيرة ذاتية حديثة مختصرة، وصورة الرقم القومي، وصورة من موافقة الجهة المالكة للحقوق على الترجمة، مع خمسة أصول من العمل المترجم، وثلاث نسخ مصورة من العمل الأجنبي، حيث تُقبل الأعمال المقدمة من الأفراد، وكذلك من الهيئات العلمية والثقافية، والمترجمين والناشرين، وتُمنح قيمة الجائزة كاملة للمترجم.

تُسلم الترجمات باليد أو بالبريد المصري، إلى إدارة التدريب والجوائز بالمركز القومي للترجمة، مرفقًا بها الأوراق والمستندات المطلوبة، مع فتح باب التقديم حتى 15/8/2024 ، من 11.00 صباحًا إلى 2.00 مساءً، باستثناء يومي الجمعة والسبت، وذلك من خلال عنوان المركز القومي للترجمة: 1 شارع الجبلاية، الجزيرة، ساحة دار الأوبرا، القاهرة، أو بالدور الأول، بمبنى وزارة الثقافة، بالحي الحكومي، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

- المجلس الأعلى للثقافة يطلق مسابقة "حماية البيئة واجب ومسئولية" للشباب

-

بينما أطلق المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي؛ من خلال إدارة المسابقات به، المسابقة التي تُنظمها لجنة الجغرافيا والبيئة، ومقررها الدكتور عطية الطنطاوى، تحت عنوان "حماية البيئة واجب ومسئولية"، وتنقسم إلى فرعين، وهما:-

الفرع الأول "أبحاث": حيث تكون الأبحاث من الأفكار الجديدة للشباب، ويكون الاعتماد على المراجع بشكل موثق، وفقًا للكتابة العلمية البحثية السليمة وطرح رؤى جديدة وسبلًا للحلول، وتكتب ببنط " Simplified Arabic" بقياس 14، ومسافة واحدة على ورق قياس A4، على ألا يزيد عدد الصفحات عن 30 صفحة، ولا يقل عن 25 ، وتٌسلم فى 3 نسخ ورقية واسطوانة مدمجة CD.

أما الفرع الثانى "الأعمال المبتكرة": تقدم بها أعمال مثل "أجهزة ، أدوات، مشروعات"، وغيرها، وتهدف لحماية البيئة، ويُقدم المتسابق مع الابتكار فكرته وطريقة عمله.

وتتضمن شروط المسابقة، أن يتراوح عمر المتقدم بين 20 إلى 30 عامًا، مع إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي للمتسابق، وخطاب بنكي برقم حسابه، آخر موعد لتلقي الأعمال في 15 سبتمبر 2024.