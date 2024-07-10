محافظ المنيا يقود حملة تفتيشية مفاجئة بعدد من القطاعات الخدمية

قاد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، صباح اليوم الأربعاء، حملة تفتيشية مكبرة بعدد من القطاعات الخدمية المختلفة داخل مدينة المنيا، وذلك تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بمتابعة الحالة العامة بالشوارع وموقف الأسواق والأسعار على أرض الواقع لإحكام الرقابة وعودة الانضباط والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تحقيقاً للصالح العام .



اللواء "كدوانى" يتفقد عدد من المخابز البلدية ويؤكد المعيار الأساسي هو رضاء المواطن عن جودة رغيف الخبز المنتج

استهل المحافظ جولته، بتفقد عدد من المخابز البلدية بأحياء المدينة، وذلك للوقوف على انتظام العمل بمنظومة الخبز المدعم والتأكد من مواصفات وأوزان رغيف الخبز طبقاً للقرارات الصادرة في ذلك الصدد من وزارة التموين، مشيراً إلى أن المعيار الأساسي هو رضاء المواطن عن جودة رغيف الخبز المنتج، و مؤكداً استقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بأي مخالفات للمخابز للتعامل الحازم حيالها من خلال أجهزة المحافظة ومديرية التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين.



المحافظ يطمئن على توافر السلع الاستراتيجية والاساسية والالتزام بالأسعار المقررة

كما تابع المحافظ جولته بزيارة عدد من السلاسل التجارية المختلفة شملت أسواق ( راية ـ كازيون) للاطمئنان على توافر السلع الغذائية والاستراتيجية والالتزام بالأسعار المُقررة، ووضع الأسعار على كافة السلع بشكل واضح ومُعلن للمواطنين، موجهاً وكيل وزارة التموين بضرورة توافر وضخ جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين واستمرار تكثيف الحملات الرقابية والتموينية في مختلف مراكز وقرى ومُدن وأحياء المحافظة لإحكام الرقابة التموينية على الأسواق والسلع والمواد الغذائية والمخابز البلدية والسياحية، والتأكُد من انضباط الأسعار وجودة المعروض من السلع ومطابقتها للمواصفات.



التصدي لحالات احتكار السلع أو تخزينها بطريقة غير قانونية

شدد "كدوانى" على التصدي بكل قوة لحالات احتكار السلع أو حجبها أو تخزينها بطريقة غير قانونية، وضرورة التعاون والتنسيق التام بين كافة الاجهزة التنفيذية، لتوفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدي لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل حسم، علاوة على رصد ومراجعة المخازن الكبيرة للسلع الغذائية، ومصادرة السلع التي تم تخزينها بشكل غير قانوني، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات هدفها مواجهة جشع التجار والسيطرة على انفلات الأسعار، وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية، مؤكداً استمرار متابعته الشخصية لهذا الملف.



محافظ المنيا يوجه برفع الإشغالات من حرم الطريق العام، ويؤكد" الرصيف من حق المواطن"

واستكمل المحافظ جولته بمتابعة الحالة العامة بعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة ، حيث وجه رئيس المدينة باستمرار أعمال رفع الإشغالات والقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين والأكشاك العشوائية وفتح الطريق أمام المارة من المواطنين والسيارات للشوارع المؤدية من وإلى تلك المناطق، مشددًا على ضرورة إزالة أي حالة إشغالات وتعدي لتحقيق السيولة المرورية والحد من الزحام والتكدس، حفاظاً على حرم الطريق العام ومراعاةً للشكل الحضاري اللائق بالمدينة مؤكداً " أن الرصيف من حق المواطن".



المحافظ يتابع انتظام العمل بأقسام مستشفى الرمد موجهًا بحسن معاملة المرضى

وفى إطار متابعة انتظام سير العمل بالمنشآت الطبية ، تابع المحافظ العمل بأقسام مستشفى الرمد شملت (عيادات الاستقبال - غرف الكشف - الصيدلية )، حيث التقى المحافظ بعض المرضى للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم، وعلى الوضع الصحي للمرضى بأقسام الاستقبال والعيادات المختلفة، موجهًا بحسن معاملة المرضى، ودراسة الاحتياجات بصفة مستمرة، واستغلال الإمكانات المتاحة من أجهزة طبية حديثة وإمكانات طبية متقدمة وإنهاء قوائم الانتظار للمرضى.



محافظ المنيا يختتم جولته بتفقد مجمع المخابز المطور في المنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل

واختتم المحافظ جولته بتفقد مجمع المخابز المطور في المنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل؛ حيث اطمأن على سير العمل والوقوف على الاحتياجات الفعلية، والتأكد من الالتزام بالقوانين وتحقيق الانضباط، مؤكداً أهمية الاستفادة من كل المشروعات الإنتاجية، وبحث سبل تطويرها والوقوف على المعوقات التي تواجهها، ومشدداً على ضرورة تذليل العقبات والمشكلات الخاصة بتلك المشروعات ووضع حلول جذرية لها.



المحافظ يستمع لشكاوى عدد من المواطنين ويوجه الجهات المنوطة بدراستها وإيجاد آليات لحلها

والتقى المحافظ خلال جولته عددا من المواطنين للاستماع إلى آرائهم في الخدمات المقدمة بالقطاعات المختلفة ومعرفة مطالبهم وشكواهم، والتي تنوعت ما بين (عدم الالتزام بتعريفة الركوب المقررة للتاكسيات داخل المدينة ـ صرف معاش تكافل وكرامة ـ مستوى النظافة ببعض المناطق ـ التموين ـ ضعف مياه الشرب)، مكلفاً الجهات المعنية كل في نطاقه بدراسة تلك الشكاوى وإيجاد آليات وحلول لها لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم قائلاً " إن الجهاز التنفيذي في خدمة المواطن وتلبية احتياجاته".



رافق المحافظ ، المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين ، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، مسئولي التفتيش المالي والإداري ، مباحث التموين.

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