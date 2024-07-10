رئيس جامعة أسيوط يرأس اجتماع مكتب التصنيف الأكاديمي الدولي

عقد مجلس إدارة مكتب التصنيف الأكاديمي الدولي بالجامعة اجتماعًا برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط؛ اليوم الأربعاء، لمناقشة ومتابعة ما حققته الجامعة في مجال التصنيف الدولي العالمي والإقليمي، ومناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، والمقترحات التي من شأنها تحقيق تقدماً أفضل للجامعة في مجال التصنيف.

حضر الإجتماع الدكتور محمود عبدالعليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال بدر، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عدوي، مستشار رئيس الجامعة لشئون الخريجين ومراجعة سياسات تطبيق قواعد بيانات الخريجين، والدكتور عمر ممدوح شعبان، مدير مكتب التصنيف الأكاديمي الدولي، والدكتور عمرو أبو فدان، نائب مدير المكتب، والدكتور محمد كامل الشربيني، وشوكت صابر أمين الجامعة.

وخلال اجتماع المجلس، ثمن الدكتور المنشاوى جهود الجامعة، وما حققته من نجاح في إحراز مراكز متقدمة في مجال التصنيفات العالمية؛ في إطار خطتها الإستراتيجية الهادفة إلى الإرتقاء بمنظومة البحث العلمي، والنشر الدولي، ودعم الباحثين، وتشجيعهم على نشر أبحاثهم العلمية في مجلات مصنفة دوليًا ذات معامل تأثير عالٍ، إلى جانب النهوض بجودة مخرجات الجامعة البحثية، وتعزيز التعاون الدولي في مجال البحث العلمي، مشيدًا بجهود أعضاء مكتب التصنيف الأكاديمي بالجامعة؛ لجهدهم المستمر والمتميز في نشر ثقافة العمل الأكاديمي وفق المعايير العالمية.

وقال الدكتور أحمد المنشاوي، إن الإجتماع تضمن عرض ما حققته جامعة أسيوط في التصنيفات الدولية والعالمية والإقليمية والمحلية، ومناقشة تفعيل وإعلان سياسات الجامعة تجاه بعض الموضوعات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، ومتابعة الخريجين وسوق العمل، وذوي الإحتياجات الخاصة، واقتراح تنظيم مؤتمر دولي للتصنيفات الدولية المختلفة خلال الفترة المقبلة، إلى جانب عرض الإصدار الأول لمجلة مكتب التصنيف الدولي، ومناقشة تحسين Visibility في تصنيف ‏Webometrics، وإنشاء قاعدة بيانات للبحث العلمي على غرار كليه الطب.

وشهدت فعاليات الجلسة تسليم الدكتور المنشاوي شهادة (QS) العالمية، إلى الدكتور عمر ممدوح شعبان لإدراجها ضمن أفضل ( 15) جامعة مصرية فى تصنيف (QS) العالمى.

ومن جانبه، استعرض الدكتور عمر شعبان، تقريرًا حول أهم انجازات جامعة أسيوط في التصنيفات العالمية، والمعلنة فى كافة المواقع الدولية المتخصصة الصادر في 2024.

وأشار الدكتور عمر ممدوح شعبان إلى أن تصنيف (QS) العالمي يعتمد على عدة مؤشرات، وهي: السمعة الأكاديمية، وسمعة الخريجين، ونسبة أعضاء هيئة التدريس للطلاب، وحجم الاستشهادات من الأبحاث بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب الأجانب الأجانب، وشبكة الأبحاث المنشورة بين باحثين ينتمون إلى أكثر من دولة هذا العام، كما قام هذا التصنيف بتحسين منهجية التقييم، حيث قدم ثلاثة مقاييس جديدة وهي: الاستدامة (5%)، ونتائج توظيف خريجي الجامعة (5%)، وشبكة الأبحاث الدولية (5%).