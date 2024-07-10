يورو 2024.. تفوق تاريخي لهولندا أمام إنجلترا

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، نحو ملعب "سيغنال ايدونا بارك"، الذى يستضيف المواجهة المرتقبة بين منتخب هولندا، الذي يصطدم بنظيره منتخب إنجلترا، ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، التي تستضيفها ألمانيا.

ويشهد تاريخ مواجهات المنتخبين، تفوق منتخب طواحين هولندا، على نظيره الأسود الثلاثة، فى المباريات التى جمعت بينهما.

حيث التقيا المنتخبات في 12 مواجهة سابقة، حققت الطواحين الفوز فى 5 منها، وكان التعادل حاضرًا فى 4 لقاءات، فيما انتصرت الأسود الثلاثة فى 3 مباريات فقط.

ومن المفارقات أن آخر مواجه جمعت بين المنتخبين كانت أيضا فى نصف نهائى بطولة دوري الأمم الأوروبية 2019، والتي اكتسحت فيها الطواحين الهولندية الأسود الثلاثة، بثلاثة أهداف لهدف، لتتأهل للنهائي الذى ظفر به المنتخب البرتغالى فى حضور "الدون" كريستيانو رونالدو ورفقائه.