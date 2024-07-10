جامعة الفيوم تنظم قافلة تنموية شاملة بقرية مطول

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، بجامعة الفيوم، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وكلية الطب، وكلية طب الأسنان، وكلية التمريض، وكلية الزراعة، وكلية الآداب، قافلة شاملة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد جمال، نائب منسق حياة كريمة بالفيوم، وأ.محمد على طه مدير إدارة المؤتمرات والندوات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأحمد القللي ، منسق مؤسسة حياة كريمة بمركز إطسا، وذلك اليوم الأربعاء الموافق، بمقر الوحدة الصحية بقرية مطول مركز إطسا، وتحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري ، محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدى حتاته، رئيس جامعة الفيوم، والدكتور عاصم العيسوى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور حمدى محمد إبراهيم ، عميد كلية الطب، والدكتور لمياء أحمد إبراهيم، عميد كلية طب الأسنان، والدكتور سامح عشماوي وكيل وزارة الصحة بالفيوم.

وأعلن الدكتور عاصم العيسوي، أن القافلة الطبية نجحت في تقديم خدمة الكشف الطبي وتقديم العلاج لعدد 1215 حالة، حيث تم الكشف على 235 في تخصص العظام 107 حالة أسنان و 235 حالة باطنة و210 أطفال و 85 حالة نسا و 120 حالة رمد و193 حالة جلدية .

وأضاف أن كلية الزراعة أجرت تدريبا عن كيفية تصنيع منتجات الألبان، وحاضرت فيه الدكتورة وداد عزب متري الأستاذ بقسم الألبان بكلية الزراعة.

وتناولت ورشة التدريب كيفية تصنيع زبادي مع المتدربين وشرح مراحل التصنيع بجودة عالية، بالإضافة إلى كيفية عمل مشروع زبادي صغير بحيث يكون مصدر دخل مستمر للفرد، كما تم تصنيع جبن دمياطي مع شرح كيفية ومراحل إنتاجه بطريقة مبسطة مع آلية حفظ المنتج بالطرق الصحيحة ليستفيد من هذا التدريب 50 سيدة من ربات البيوت، وبنهاية التدريب تمت الإجابة على التساؤلات الخاصة بموضوع التدريب .

وأضاف أن كلية التمريض شاركت خلال القافلة بندوة بعنوان الإسعافات الأولية، وحاضر فيها شكران رجب سلامة، المدرس المساعد بكلية التمريض، وسارة سيد سلامة، وتناولت الندوة كيفية مساعدة المريض، وذلك من أجل المحافظة على حياة المصاب، وعدم تدهورها وكيفية الأتصال بالإسعاف وتشخيص الإصابة من جنس وسن المصاب وعدد الإصابات ومدى استجابة المصاب ووصف العنوان بدقة، وكيفية التعامل مع المصاب لحين وصول الإسعاف والتأكد من الأمان وتقديم المساعدة الممكنة للمريض، وضرورة وجود صندوق الإسعافات ومكوناتها ( شاش طبي، قطن، أشرطة لاصقة، رباط ضاغط، كحول، قفازات وغيرها من الأدوات والأدوية الممكنة) .

كما نم تنفيذ حملة توعية عن مخاطر الهجرة غير الشرعية وحاضر فيها د.محمد حسين بكر المدرس بقسم الجغرافيا ونظم المعلومات بكلية الآداب، وتناول مخاطر الهجرة غير الشرعية والطرق المستخدمة في الهجرة مثل القوارب المتهالكة والتي قد تؤدي إلى الموت في عرض البحر أو التعرض للسجن أو الترحيل أو العمل في الأعمال الدونية والتعرض للتمييز العلني وغير العلني، وكذلك قد يتعرض المهاجرين من الشباب إلى الانزلاق للعمل في أعمال إجرامية أو تلك المرتبطة بالإتجار في البشر مثل السلاح أو المخدرات أو غيرها من الأعمال المنافية للأخلاق، واستفاد من هذا التدريب 30 سيدة من ربات البيوت، وتمت الإجابة على التساؤلات الخاصة بموضوع الهجرة غير الشرعية.

وفى نهاية القافلة قدم أهالي القرية الشكر لجامعة الفيوم ومؤسسة حياة كريمة على الجهود المبذولة في القافلة.

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