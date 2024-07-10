نائب محافظ الدقهلية يقود حملة مكبرة لنظافة شوارع المنصورة لليوم الثاني على التوالي

واصل الدكتور أحمد العدل، نائب محافظ الدقهلية، يرافقه واللواء أيمن الشريف، السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، فبادة الحملة المكبرة لرفع كفاءة النظافة العامة ورفع الإشغالات بالمنطقة المركزية لليوم الثاني على التوالي لتحسين الصورة البصرية للمواطنين بنطاق ( حي شرق - حي غرب - مركز المنصوره).

نائب محافظ الدقهلية يواصل قيادته حملة مكبرة لنظافة شوارع المنصورة:

شملت الحملة اليوم شوارع ( جيهان - الجلاء - النخله - الترعه - أحمد ماهر - عبدالسلام عارف )، بحضور المهندس خالد جلال مدير الحملة الميكانيكية بالمحافظة وفهمي علام وكيل الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة ، و ابراهيم النجار، وكيل الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة ، ورؤساء المنطقة المركزية محمد أمين رئيس حي شرق المنصورة ، أحمد عبدالعظيم رئيس حي غرب المنصورة ، و غاده الحمادي، رئيس مركز ومدينة المنصورة ، و أحمد حمدي رئيس جهاز نظافة وتجميل المنصوره .

وقال نائب المحافظ انه جرى رفع 600 طن مخلفات بلدية و 100 طن مخلفات صلبة و 40 طن أتربة في اليوم الثالث للحملة المكبرة بنطاق المنطقة المركزية.

وأشار الي أن أعمال الحملة المكبرة مستمرة تنفيذاً لتكليفات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية حتي تعود المنصوره عروسا للنيل كسابق عهدها وتليق بشعبها .

نائب محافظ الدقهلية :العمل ليل نهار حتى تستعيد المنصورة جمالها

وأكد" العدل" أن العمل ليل نهار من خلال فريق العمل بالحملة المكبرة حتي تستعيد المنصوره رونقها الجمالي والحضاري مرة أخرى من خلال رفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة والأتربة من شوارع المنصورة بالإضافة الي تقليم الأشجار وزراعة أشجار مثمرة .

وشدد علي أن عروس النيل عاصمة مصر الطبية تستحق منا جميعا العمل بروح الفريق من أجل استعادة أمجادها وتاريخها المشرف ، تلك المدينة التي هي عاصمة محافظة الدقهلية العريقة التي أنجبت لمصر أعلام في شتي المجالات الدينية والأدبية والفنية والسياسية والطبية والثقافية وغيرها من المجالات .

والتقى " نائب المحافظ " خلال جولته بعدد من المواطنين واستمع الي مطالبهم وشكاواهم ووجه بدراستها وسرعة حلها ، مشيرا الي أننا جميعا نعمل من أجل المواطن البسيط .

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