الزراعة تتابع منظومة مكافحة الآفات والرقابة على المبيدات بالمحافظات

قال الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، أن الإدارة تعمل دائماً على تقديم الخدمات الفنية والمادية للمزارعين وتوفير ما يلزم من إرشادات ومعدات ومبيدات لمكافحة الآفات خصوصا الآفات الوافدة أو الآفات التي تصيب الحاصلات الزراعية الإستراتيجية.

وأوضح رزق، أن الإدارة تتعامل مع مجموعة كبيرة من الآفات سواء كانت آفات حشرية - مسببات مرضية – حشائش – أو آفات حيوية وذلك في مدى واسع من الزراعات المختلفة لا تتوقف على الحاصلات طبقاً لتركيب محصولي من محاصيل حقلية وخضر وفاكهة مما يحافظ على المكون الغذائي للمواطن المصري وتصدير الفائض في ظل الأمن والأمان الغذائي والبيئي وبما يحقق دخلا مناسبا للمزارعين .

وأضاف "رزق" ، أن الإدارة تتابع أداء مديريات الزراعة من حيث المرور على الزراعات وتقديم الدعم الإرشادي والمادي (توفير مبيدات ومعدات مكافحة) حيث بلغ عدد مرات مرور مهندسي المكافحة بالمديريات خلال الشهر الماضي 758 حالة مرور لمحافظات وجه بحري و 240 حالة مرور لمحافظات وجه قبلي على جميع الحاصلات الحقلية والبستانية، كذلك قام مهندسو الإدارة المركزية للمكافحة بالمشاركة مع مهندسي المكافحة بالمديريات بعقد عدد 142 دورة تدريبية بوجه بحري و عدد 34 دورة تدريبية بوجه قبلي .

إلى جانب ما قامت به الإدارة العامة لمكافحة الآفات والمناطق التابعة للإدارة المركزية من مرور لمتابعة حالة المحاصيل المتواجدة في جميع المديريات حيث بلغ عدد مرات المرور خلال هذا الأسبوع لإدارات الإدارة المركزية 48 حالة مرور في جميع محافظات مصر تابعت خلالها الآفات المرتبطة بمحصول ( الذرة - القطن – الأرز) وكذلك أشجار الفاكهة وبعض الخضراوات المتواجدة للوقوف على الحالة العامة للإصابة بالآفات وقال أن الحالة العامة مطمئنة ويتم مكافحة الآفات أولا بأول دون إضرار على الحاصلات الزراعية.

وقال رئيس الإدارة المركزية للمكافحة، أن هناك تعاونا كبيرا في محال الرقابة على المبيدات حيث شنت المناطق التابعة للإدارة المركزية للمكافحة بالمرور على محال المبيدات من خلال مساعدي مفتشي الرقابة على المبيدات وتحرير عدد من المحاضر للمحال المخالفة كما تقوم المناطق بمتابعة أعمال مهندسي الرقابة على المبيدات بالتعاون مع لجنة مبيدات الآفات والمعمل المركزي للمبيدات وشرطة المسطحات المائية.

كما تابع خلال هذا الأسبوع تقييم نتائج الحملة القومية لمكافحة القوارض والتي انتهت الشهر الماضي عقب حصاد المحاصيل الشتوية بعدد 27 محافظة، 195 مركزا، 4500 جمعية من خلال مهندسي المكافحة للقوارض وإعادة المكافحة في البؤر التي ظهرت بها إصابة من القوارض.

وقال أن الإدارة تعمل في تنسيق مع الجهات المعنية المختلفة خصوصا في مجال الإرشاد لرفع الوعي لدى المزارعين بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية ومديريات الزراعة والمعاهد المختصة.

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