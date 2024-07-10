رئيس جامعة جنوب يستقبل وفدا من وزارة التعليم العالي

استقبل الدكتور احمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي لجنة وزارة التعليم العالي لتقييم الإمكانيات المادية و البشرية لفرع الجامعة بالغردقة، وضمت اللجنة الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور عصام الدين فرحات، رئيس جامعة المنيا، الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، وبحضور الدكتور محفوظ عبد الستار، نائب رئيس الجامعة لشؤون فرع الغردقة.



تضمنت الزيارة جولات تفقدية بكليات فرع الغردقة و والاطلاع على البيانات الخاصة بالكليات وامكانياتها المختلفة والزيارات الميدانية لكليات الفرع.



وأكد عكاوي أهمية إنشاء جامعة الغردقة للمساهمة في تنمية محافظة البحر الاحمر ودعم التنمية المستدامة التي تحتاج الى متخصصين لديهم القدرة على التطوير والإبداع حيث تعد الجامعات بيت خبرة ومرجع علمي لإعداد الكوادر وتقديم الاستشارات العلمية المنظمة، مشيرًا إلى أن محافظة البحر الأحمر من أكبر محافظات الجمهورية من حيث المساحة وسوف تساهم الجامعة في دفع جهود التنمية.

واستعرض الدكتور محفوظ عبد الستار، نائب رئيس الجامعة لشئون فرع الغردقة كليات الفرع التي تضم كلية التربية، كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي، كلية الالسن وقرارات إنشاء كليات السياحة والفنادق ، علوم البحار و المصايد، هندسة الطاقة والبترول والتعدين، وامكانيات كليات الفرع والبرامج التعليمية بكل كلية، والهياكل التنظيمية، والموارد، والوحدات ذات الطابع الخاص، الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون.

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