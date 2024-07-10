بالصور.. محافظ كفرالشيخ يطمئن على المرضى الفلسطينيين بمركز الأورام

تفقد ، اللواء دكتور علاء عبدالمعطى، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، «الأشقاء الفلسطينيين» من مصابي حرب غـ ـزة، بمستشفي مركز الأورام بالمحافظة بصحبة الدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، والبالغ عددهم 50 شخص.

واطمأنّ عليهم مؤكداً على تقديم أوجه الرعاية الصحية اللازمة لهم، ورعاية أسرهم، وتلبية كل احتياجاتهم، قائلاً " أنتم في بلدكم الأول ولا ندخر جهداً في خدمتكم، ومعاكم 24 ساعة"، وذلك فى إطار توجيهات عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتقديم الخدمات الطبية لأشقائنا الفلسطينيين المصابين الذين يتلقون العلاج داخل مستشفيات محافظات جمهورية مصر العربية، جراء تداعيات الأحداث فى قطاع غـ ـزة، تضامنًا مع الأشقاء الفلسطينيين، ودعم مصر الكامل للشعب الفلسطينى.

واطمأن محافظ كفرالشيخ، على حالة المصابين، من خلال الفريق الطبى بإشراف الدكتور ياسر عمارة، مدير مستشفى الأورام، حول حالتهم الصحية وطبيعة الإصابات التى تعرضوا لها، مؤكدًا على تقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة ورعايتهم على أكمل وجه.

وحرص محافظ كفرالشيخ، علي تقديم الهدايا للأطفال، وتبادل الأحاديث مع أهالى الأطفال وذويهم، متمنيًا لأطفالهم الشفاء العاجل وعودتهم إلى ديارهم بصحة وسلامة، فيما عبر الأطفال الفلسطينيين عن سعادتهم بزيارة محافظ كفرالشيخ، وسط مشاعر الألفة والمحبة بين إشقائهم المصريين.

وقدم المصابون وأسرهم من الأشقاء الفلسطينيين الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى، لدعمه الكامل لهم والوقوف بجانبهم وتوفير أعلى مستوى من الرعاية الصحية لهم وأسرهم، وسعيه المستمر للتخفيف عنهم فى ظل الظروف الراهنة التى يعيشونها جراء الحرب على القطاع، بتسخير كافة الإمكانيات والمتطلبات للأشقاء الفلسطينيين، والعمل على توفير احتياجاتهم وتلبية متطلباتهم كافة حتى عودتهم سالمين، والذى يعكس نهج الدولة المصرية وإلتزامها التاريخى فى دعم الشعب الفلسطينى، والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التى يواجهونها وخاصة الأطفال، ووقوفها وتضامنها مع الأشقاء الفلسطينيين.

‏جاء ذلك بحضور اللواء عبد الغفار الديب السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية .

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