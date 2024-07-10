استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، سفير دولة نيبال بالقاهرة سوشيال كومار لامسال، خلال زيارته للمحافظة والتى بدأت بزيارة لواحة سيوة ثم لمدينة مرسى مطروح، وذلك بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، ومحمد أنور مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة.

تناول اللقاء عمق العلاقات بين مصر ونيبال الممتدة منذ أكثر من 67 عاما، مع تشابه الطبيعة بين مطروح ونيبال، وكذلك التعاون والتبادل المشترك.

وأشار محافظ مطروح، إلى أن المحافظة تتمتع بالعديد من المقومات والإمكانيات والموارد الطبيعية والسياحية ،وتقع على مساحة إجمالية 166 ألف متر مربع، كثاني أكبر محافظات الجمهورية وامتداد ساحلى أكثر من 450 كم، وبها العديد من المقومات السياحية والزراعية وغيرها، ورحب محافظ مطروح بزيارة سفير نيبال لمطروح لأول مرة.



سفير نيبال يعرب عن سعادته بحفاوة الاستقبال

بينما أعرب سفير نيبال عن تقديره واحترامه لحفاوة الاستقبال والترحيب، مشيداً بما شاهده بمطروح وسيوة من طبيعة خلابة تتشابه كثيرا مع طبيعة نيبال، مع قيامه بالعديد من الجولات بمحافظات مصر للتعرف عليها والتعلم من الخبرات والثقافات المختلفة، ومعرباً عن تطلعه إلى تعاون مشترك مع محافظة مطروح وعلاقات أخوة بين مدن مطروح ومدن نيبال، ولتكن مدينة بوخارا على بحيرة نيبال نظرا لتشابها مع مدينة مرسى مطروح في إطار تبادل التعاون والخبرات والآراء خاصة في المجال السياحي.

بينما أشاد محافظ مطروح بالمقترح وبحث تبادل مزيد من الزيارات السياحية إلى مطروح ونيبال.

وفي نهاية اللقاء أهدى محافظ مطروح درع المحافظة وهديه تذكارية لمطروح ،واهدى سفير نيبال هدية تذكارية لمحافظ مطروح تقديراً لحفاوة الترحيب.

محافظ مطروح يستقبل سفير دولة نيبال بالقاهرة

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