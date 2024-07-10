"الإقليمي للأغذية والأعلاف" يستقبل وفدًا من منظمة الأغذية والزراعة

استقبل المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف التابع لمركز البحوث الزراعية، اليوم الأربعاء وفدًا من منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، برئاسة الدكتور حسين جادين للاطلاع على امكانيات المركز ودوره في منظومة الانتاج الحيواني والداجني والسمكي، وكذا كمركز تدريب إقليمي على تحليل الأعلاف والكشف عن صلاحيتها وجودتها من حيث الكفاءة والسلامة.

وأكد الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، على ضرورة أن تقوم المعاهد والمعامل المركزية بمركز البحوث الزراعية بدورها في مجال التدريب والإرشاد جنبًا إلى جنب مع دورها البحثي والرقابي إن وجد.

وقال الدكتور احمد العكازي، مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، إن زيارة الدكتور حسين جادين من منظمة الأغذية والزراعة تهدف إلى اختيار مراكز تدريب مؤهلة لتقديم برامج تدريبية لنقل الخبرة وبناء وتنمية القدرات في مجال تحليل الأعلاف والإنتاج الحيواني.

وأضاف، أن المركز الإقليمي يملك الامكانات الفيزيائية والموارد البشرية المؤهلة ومعامله الحاصلة على شهادة الجودة 17025 منذ أكثر من 20 عامًا وله سابقة أعمال مع المنظمة في مجال التدريب وبناء القدرات لديه 15 برنامجا تدريبيا منهجيا في مختلف جوانب تصنيع والرقابة على الأعلاف ومستعد لأي تعاون في مجال التخصص.