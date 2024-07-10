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الأربعاء 10 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

16 يوليو .. أولى جلسات دعوى أمير طعيمة ضد طليقته بالسب والقذف والتشهير

أمير طعيمة
أمير طعيمة
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تنظرمحكمة جنح التجمع الخامس يوم 16 يوليو أولى جلسات النظر في دعوى أمير طعيمة ضد طليقته جيني كامل بالسب والقذف والتشهير ضد زوجته الممثلة التونسية يسرا الجديدي.

كانت تفاصيل القضية، نشوب مشادة كلامية بين جيني كامل وطليقها أمير طعيمة بعدما علمت الأولى بوجود أمير طعيمة مع يسرا الجديدي في منزل بالتجمع الخامس.

وعلى الفور توجهت جيني كامل إلى المنزل ودخلت في مشادة مع أمير طعيمة الذي اضطر لإبلاغ الشرطة، واتهم جيني كامل بالسب والقذف والتشهير.

وفي يونيو الماضي أعلن أمير طعيمة زواجه من الفنانة التونسية يسرا الجديدي.

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