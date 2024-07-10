تأجيل محاكمة المتهمة بتزوير أوراق رسمية في البساتين

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة المتهمة بالتزوير في أوراق رسمية في منطقة البساتين، إلى جلسة 7 أغسطس الجاري.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، وعضوية المستشارين حسن حسين عيسى وياسر عمر وطارق عبد الستار، وأمانة سر عمر عاشور ومحمد فاروق.

أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير في أوراق رسمية في البساتين

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 5365 جنايات البساتين، والمقيدة برقم 455 لسنة 2023 كلي حلوان، أن قيام «ياسمين .م» المتهمة، بالتزوير في أوراق رسمية خاصة بتوكيل عقد بيع شقة مسجل بالشهر العقاري وتم تقليد توقيع أحد المواظفين لتسهيل سبل البيع وعقب تقنين الاجراءات تبين بان التوكيل مزور، ولذلك تم ابلاغ رجال الشرطة تم القبض عليها بمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة.