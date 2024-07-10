المشدد 3 سنوات للمتهم بالاتجار بالمواد المخدرة في البساتين

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس السجن المشدد 3 سنوات للمتهم بالاتجار بالمواد المخدرة في منطقة البساتين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، وعضوية المستشارين حسن حسين عيسى وياسر عمر وطارق عبدالستار، وأمانة سر عمر عاشور ومحمد فاروق.

أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة الاتجار في المواد المخدرة في البساتين.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 1207 جنايات البساتين، والمقيدة برقم 533 لسنة 2023 كلي حلوان، أن قيام«أشرف .م» المتهم بالاتجار في المواد المخدرة «البودره»، أثناء سير في الطريق العام، تم الاشتباه فيه من دورية أمنية، واثناء تفتيشه عثر بحيازته 33 كيس بودرة، تم القبض عليه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.