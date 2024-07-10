تأجيل محاكمة المتهم بالاستيلاء والتزوير على شركة عقارات بحلوان

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة المتهم بالاستيلاء على مبلغ مالي والتزوير في أوراق رسمية في منطقة حلوان، إلى جلسة 4 سبتمبر الجاري.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، وعضوية المستشارين حسن حسين عيسى وياسر عمر وطارق عبدالستار، وأمانة سر عمر عاشور ومحمد فاروق.

وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والتزوير في أوراق رسمية في البساتين

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 4561 جنايات حلوان، والمقيدة برقم 302 لسنة 2023 كلي حلوان، أن قيام«إيهاب .أ» المتهم، بالاستيلاء على مبلغ مالي من شركة عقارات خاصة، عقب تسليم 450 آلف جنيه، من أحد العملاء وتم توقيعه كأنه مسؤول الحسابات في الشركة بتقليد أمضاء الموظف المسؤول بالشركة، عقب اكتشاف الواقعة تم إبلاغ رجال الشرطة، وتم القبض عليه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.