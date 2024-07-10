المركزي لبحوث الحشائش يدرب 150 طالبًا بزراعة سوهاج

درب المعمل المركزي لبحوث الحشائش بمحطة بحوث جزيرة شندويل 150 طالبا وطالبة من الفرقة الثالثة تخصص إنتاج نباتى والأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة سوهاج، وذلك ضمن برنامج التدريب الميدانى للمعمل

وقال الدكتور عبده عبيد أحمد إسماعيل مدير المعمل، إن هذا التدريب يأتى فى إطار التعاون العلمى بين مركز البحوث الزراعية، موضحا أن هذا التدريب يأتى ضمن خطة المعمل لإعداد خريج متميز ملم بالمعلومات العلمية والبحثية الخاصة بالحشائش والتى من شأنها زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية ومواكباً لمتطلبات سوق العمل من خلال تدريبه وتأهيله.

كان فى استقبال وفد كلية الزراعة جامعة سوهاج الدكتور أبو بكر عبد العظيم مدير محطة البحوث الزراعية بشندويل والدكتور عبد العال محمد عبد الكريم باحث أول بالمعمل والدكتور ناصر محمد عمران باحث بالمعمل .

وأشار الدكتور عادل أحمد عمران وكيل المعمل لشئون الارشاد والتدريب إلى أن برنامج التدريب شمل على موضوعات عدة أهمها:-

- تعريف الحشائش وتقسيماتها والأضرار التي تحدثها للحاصلات الزراعية.

- التوصيات الفنية الخاصة بمبيدات الحشائش المستخدمة فى المحاصيل الحقلية والبستانية والخضر .

- الاحتياجات الواجب مراعاتها عند رش مبيدات الحشائش .

- عرض عينات للحشائش الموجودة فى الحقول.

- تزويد الطلاب بالعديد من النشرات الخاصة التعرف على الحشائش وكيفية مكافحتها.

ومن جانبها قالت الدكتورة كريمان دياب المدير التنفيذي لأكاديمية مركز البحوث الزراعية للتدريب والتنمية البشرية والشهادات المهنية أن الأكاديمية تقوم بتنظيم عدة دورات تدريبية للباحثين بالمركز بالتعاون مع المؤسسات الدولية والمحلية للتأهيل لسوق العمل.