محافظ المنوفية يناقش موقف تسليم مشروعات "حياة كريمة" في قرى أشمون والشهداء

عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماعه الدورى لمتابعة موقف تسليم مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " المنتهى تنفيذها بمختلف القطاعات بقرى مركزى أشمون والشهداء ، بحضور محمد موسي نائب المحافظ ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة ، منسق عام حياة كريمة ، وممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، دار الهندسة ، شركة سوميد ، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، ورؤساء الوحدات المحلية لمركزى أشمون والشهداء ، مدير مديرية التضامن الإجتماعي ، وعدد من ممثلي الرى والطرق والغاز ، ومدير عام الإدارة الاستراتيجية بالديوان العام .



وخلال الإجتماع تم استعراض الموقف النهائي ونسب تنفيذ عدد من المنشآت للوقوف على معوقات التسليم والعمل على تذليلها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ، كما تطرق الاجتماع عرض الموقف التنفيذى لأعمال الرصف والتطوير الجارى تنفيذها بقطاع الطرق بقري المركزين .



ووجه المحافظ ممثلي دار الهندسة بإعداد تقرير مفصل لكافة الملاحظات وتقرير أخر لجميع المنشآت التي تم إستلامها والعرض عليه لاتخاذ اللازم ، ومكلفاً مدير المكتب الفني بإعداد تقرير توضيحي لموقف نسب تنفيذ المشروعات بقري المركزين .

ووجه المحافظ مدير عام الإدارة الاستراتيجية بإعداد خطاب لرئيس الهيئة العامة للطرق والكباري بشأن إستعجال رصف طريق 16 مزلقان العراقية /سيدى صالح/زاوية الناعورة/كفر دنشواى /جزيرة الحجر كونه طريق حيوي وهام ، وكذا إعداد خطاب أخر لوزارة التخطيط بشأن توفير اعتماد مالي لصالح طريق 100 أشمون ( القنطرة البيضاء – محلة سبك – أبو رقبة )

ونوه المحافظ بضرورة تضافر الجهود والتنسيق الدائم والمستمر بين الجهات المعنية للانتهاء من تلافي كافة الملاحظات لجميع مشروعات المبادرة لضمان تسليمها وفق التوقيتات الزمنية المحددة ودخولها الخدمة .