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الأربعاء 10 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وكيل الأزهر يكرم أوائل طلاب وطالبات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بمنطقة الشرقية

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كرم الدكتور، محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، أوائل طلاب وطالبات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بمحافظة الشرقية، وذلك بمقر إدارة شرق الزقازيق التعليمية التابعة لمنطقة الشرقية الأزهرية، بحضور الدكتور سيد الجنيدي، رئيس المنطقة، ولفيف من قيادات المنطقة والعاملين بها وأولياء أمور الطلاب والطالبات.

و قال إن الأزهر الشريف يهتم بتكريم طلابه المتفوقين، حرصاً منه على تشجيعهم ودفعهم لمزيد من التفوق والنجاح، ولإبراز النماذج المثالية التي يمكن أن تكون قدوة لغيرهم من الطلاب، مؤكدًا أن الأزهر سيواصل دعمه للطلاب والطالبات في كافة المجالات الدينية والعلمية والأدبية، لتحقيق رؤيته في إعداد جيل قادر على المساهمة في بناء المجتمع وتقدمه، داعيًا الطلاب المتفوقين إلى الحفاظ على تفوقهم وتطوير المهارات والمعارف التي اكتسبوها خلال دراستهم، ليحتذي بهم زملاؤهم، ويكونون جميعًا مصدر فخر وقوة لوطنهم وأزهرهم الشريف.

ومن جهتهم عبر الطلاب والطالبات عن سعادتهم بتكريم الأزهر لأبنائه المتفوقين، كما أعرب أولياء الأمور عن امتنانهم للأزهر على دعمه المستمر واهتمامه بتقديم الدعم اللازم لأبنائهم لتحقيق أفضل النتائج التعليمية، مؤكدين أن هذا التكريم يعزز من تحفيز الطلاب على الاجتهاد والعطاء في دراستهم، ويعد حافزاً قوياً لهم للمضي قدماً نحو تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات في مسيرتهم الدراسية والمهنية في المستقبل.

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الابتدائي اعدادية الأزهر الشريف التعليم